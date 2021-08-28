Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 28 Ağustos Cumartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:03
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Günlük burç yorumları - 28 Ağustos Cumartesi
KOÇ: BUGÜN çevrenizle iletişim yoğunluğu yaşayacaksınız. Uzun süredir görmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Dostlarınızın teklifleri karşısında kendinizi oldukça iyi hissedeceksiniz.
BOĞA: İŞİNİZDE performans yakalamak için, engeller karşısında olumsuz bir tutum izleyebilirsiniz. Gücünüzü karşı tarafa hissettirme konusunda baskılı davranacaksınız. Kalabalık ortamlarda bulunabilirsiniz.
Günlük burç yorumları - 28 Ağustos Cumartesi
İKİZLER: DUYGU ve akıl karmaşası yaşayabilirsiniz. Bugün, sizden beklentileri olan kişiler olacaktır. Onlara kendinizi ispat etmek için, ikna kabiliyetinizi kullanmalısınız. Fırsatlardan yararlanabilirsiniz.
Günlük burç yorumları - 28 Ağustos Cumartesi
YENGEÇ: SIKINTILARINIZI paylaşmaktan hoşlanmıyor ve bazı konularda kısır bir döngü yaşıyorsunuz. Aynı şeyi tekrar yaşamak istemediğiniz için, olaylar hakkında yorum yapmaktan çekiniyorsunuz.
Günlük burç yorumları - 28 Ağustos Cumartesi
ASLAN: DUYGUSAL yönleriniz ortaya çıktığı zaman, arkadaşlarınızı şaşırtıyorsunuz. Kendinizi sürekli güçlü gösterme savaşı vermekten vazgeçin. Ortamlarda değişik paylaşımlar içinde olacaksınız.