Günlük burç yorumları - 28 Aralık Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 28 Aralık Pazartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 09:20Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 09:32
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
KOÇ: Bugün daha çok çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili ruhsal problemler yaşamak istemiyorsanız, olayları gereğinden fazla irdelememelisiniz. Ayaklarınızla ilgili problemler söz konusu
BOĞA: Yaşam kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz. Çevrenizle ortak aktiviteler ve değişimler gündeme gelecektir.
İKİZLER: Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor. Tavırlarınız başkalarına ters gelebilir fakat onları her konuda ikna edebileceksiniz. İlişkilerinizde kendi gücünüzün farkındasınız.
YENGEÇ: Olaylara karşı temkinli yaklaşmanız gereken bir gün. Özgürlükçü yapınız daha çok ortaya çıkıyor. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor.
ASLAN: Düşündüğünüz olayları çevrenizle paylaşmaktan zevk alacağınız bir gün. İletişim konusunda oldukça başarılı bir grafik çiziyorsunuz. İlgi alanlarınız geniş bir yelpazeyi kapsıyor.