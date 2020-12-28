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Günlük burç yorumları - 28 Aralık Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 28 Aralık Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 09:20 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 09:32
Günlük burç yorumları - 28 Aralık Pazartesi

KOÇ: Bugün daha çok çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili ruhsal problemler yaşamak istemiyorsanız, olayları gereğinden fazla irdelememelisiniz. Ayaklarınızla ilgili problemler söz konusu

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Günlük burç yorumları - 28 Aralık Pazartesi

BOĞA: Yaşam kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz.
Çevrenizle ortak aktiviteler ve değişimler gündeme gelecektir.

Günlük burç yorumları - 28 Aralık Pazartesi

İKİZLER: Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor. Tavırlarınız başkalarına ters gelebilir fakat onları her konuda ikna edebileceksiniz. İlişkilerinizde kendi gücünüzün farkındasınız.

Günlük burç yorumları - 28 Aralık Pazartesi

YENGEÇ: Olaylara karşı temkinli yaklaşmanız gereken bir gün. Özgürlükçü yapınız daha çok ortaya çıkıyor. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor.

Günlük burç yorumları - 28 Aralık Pazartesi

ASLAN: Düşündüğünüz olayları çevrenizle paylaşmaktan zevk alacağınız bir gün. İletişim konusunda oldukça başarılı bir grafik çiziyorsunuz. İlgi alanlarınız geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

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