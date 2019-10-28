Günlük burç yorumları - 28 Ekim Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 28 Ekim Pazartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 28 Ekim 2019 Pazartesi 10:00Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2019 Pazartesi 10:04
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KOÇ: Yatırımlar konusunda inatçı tablo çiziyorsunuz. Güven duygusunun yarattığı motivasyon gücü, aynı zamanda başarılı olma konusunda destekleyici zemin hazırlıyor. Kendinize güvenmenize rağmen, aile içi ilişkilerinizde, karşılaştığınız problemlerde etkin olamıyorsunuz.
BOĞA: Ay, karşıt burcunuz Akrep'te ilerliyor ve sosyal ilişkilerinize renklilik getiriyor. Bugün, yalnızlıktan hoşlanmayacak ve birçok arkadaşınızla görüşme ihtiyacı içinde olacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacak konuşmalar yapabilirsiniz.
İKİZLER: Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz denklemi kurabileceğiniz bir gün. İlişkilerinizde, partnerinizin etkisinde kalacak ve sosyal yaşantınızda gereken desteği göreceksiniz. Entelektüel davranışlarınız sayesinde, istediğiniz kişilerin dikkatini çekme konusunda zorlanmayacaksınız.
YENGEÇ: Aile içinde kendinizi çok iyi ifade edebileceğinize inandığınız için, özgürlüğünüzü sorguluyorsunuz. Geleneksel yapınızı kolay sentezleyebileceğiniz bir gün içindesiniz. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için, çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz.
ASLAN: Finansal konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Maddi konulara yaklaşım tarzınız son derece dürüst ve direk. Birlikte iş yaptığınız kişilerle, istediğiniz performansı yakalayacak ve kişisel isteklerinizi gerçekleştirme fırsatı bulacaksınız.