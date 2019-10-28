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Günlük burç yorumları - 28 Ekim Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 28 Ekim Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2019 Pazartesi 10:00 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2019 Pazartesi 10:04
Günlük burç yorumları - 28 Ekim Pazartesi

KOÇ: Yatırımlar konusunda inatçı tablo çiziyorsunuz. Güven duygusunun yarattığı motivasyon gücü, aynı zamanda başarılı olma konusunda destekleyici zemin hazırlıyor. Kendinize güvenmenize rağmen, aile içi ilişkilerinizde, karşılaştığınız problemlerde etkin olamıyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 28 Ekim Pazartesi

BOĞA: Ay, karşıt burcunuz Akrep'te ilerliyor ve sosyal ilişkilerinize renklilik getiriyor. Bugün, yalnızlıktan hoşlanmayacak ve birçok arkadaşınızla görüşme ihtiyacı içinde olacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacak konuşmalar yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 28 Ekim Pazartesi

İKİZLER: Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz denklemi kurabileceğiniz bir gün. İlişkilerinizde, partnerinizin etkisinde kalacak ve sosyal yaşantınızda gereken desteği göreceksiniz. Entelektüel davranışlarınız sayesinde, istediğiniz kişilerin dikkatini çekme konusunda zorlanmayacaksınız.

Günlük burç yorumları - 28 Ekim Pazartesi

YENGEÇ: Aile içinde kendinizi çok iyi ifade edebileceğinize inandığınız için, özgürlüğünüzü sorguluyorsunuz. Geleneksel yapınızı kolay sentezleyebileceğiniz bir gün içindesiniz. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için, çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 28 Ekim Pazartesi

ASLAN: Finansal konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Maddi konulara yaklaşım tarzınız son derece dürüst ve direk. Birlikte iş yaptığınız kişilerle, istediğiniz performansı yakalayacak ve kişisel isteklerinizi gerçekleştirme fırsatı bulacaksınız.

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