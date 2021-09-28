Günlük burç yorumları - 28 Eylül Salı

Burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 28 Eylül Salı günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 09:39Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 09:46
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KOÇ: YAPTIĞINIZ işin karşılığını almak ve bu konuda hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz. İş disiplininiz mükemmel. Menfaatlerinizi korumak zorundasınız. Bugün egolarınızı ve hırslarınızı ön plana çıkaracaksınız.
BOĞA: BUGÜN, maddi konularda ilginç araştırmalar içinde olacak, özgürlüğünüzü kanıtlayacak ve farklı kişilerin fikirlerinden yola çıkarak, kazançlarınızı belirleyeceksiniz. İçselliğinizi ve yaşamınızı sorguluyorsunuz
İKİZLER: SEVDİKLERİNİZİN fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizden faydalanacaksınız.
YENGEÇ: İŞİNİZLE ilgili açılımlara ihtiyacınız var. Fakat, düşündüğünüz şeyleri yaşama geçirme konusunda karasızlık çekebilirsiniz. Toplumsal konularda yaratıcılığınızı ön plana çıkaracaksınız. Egonuz oldukça yüksek.
ASLAN: BUGÜN daha hareketli ve aktif olacaksınız. Her şeyi herkesle paylaşmak istiyorsunuz. Uzak yollarla ilgili planlarınız olacaktır. İsteklerinizdeki artışlar sizi yorabilir. Çevrenize güvenmek yerine, onları sınamalısınız.