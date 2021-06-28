Günlük burç yorumları - 28 Haziran Pazartesi

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 28 Haziran Pazartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 08:35Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2021 Pazartesi 08:38
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KOÇ: SEVDİĞİNİZ işleri yapmak için kolları sıvayacak ve sevdiğiniz kişilerle birlikte olmak isteyeceksiniz. Fakat, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız.
BOĞA: DUYGUSAL anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi kişisel isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz.
İKİZLER: KENDİNİZE özgün davranışlarınızı sergilerken, kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. İyi niyetli yaklaşımlarınızın farklı algılanması, sizi üzebilir. İlişkide fikirsel birlikteliğin önemli olduğunu biliyorsunuz.
YENGEÇ: YANINIZDA çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri yüzünden zorluk yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşım duygunuzun önemli olduğunu biliyorsunuz.
ASLAN: SİZ üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. Dostlarınızla yapacağınız konuşmalar sayesinde, enerjiniz daha da olumlu etkilenecek.