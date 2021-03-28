Günlük burç yorumları - 28 Mart Pazar

Burcunuzda hafta sonu sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 28 Mart Pazar günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 08:37Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 08:41
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü ispat etmek isteyeceksiniz.
BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.
İKİZLER: Çevrenizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında sizde gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızdaki ilişkiler çok önemli.
YENGEÇ: Bugün hassasiyetiniz çok yüksek. Yaşadığınız aşk varsa, birçok zorluklara maruz kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, daha sonra dostlarınız hak verecektir.
ASLAN: Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz. Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecek. Ortak çalışmalar huzurunuzu kaçırabiliyor. Uykunuzu ihmal etmemelisiniz.