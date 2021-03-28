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Günlük burç yorumları - 28 Mart Pazar

Burcunuzda hafta sonu sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 28 Mart Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 08:37 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 08:41
Günlük burç yorumları - 28 Mart Pazar

KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecekler ve birçok fırsatı bir arada yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü ispat etmek isteyeceksiniz.

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Günlük burç yorumları - 28 Mart Pazar

BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.

Günlük burç yorumları - 28 Mart Pazar

İKİZLER: Çevrenizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında sizde gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızdaki ilişkiler çok önemli.

Günlük burç yorumları - 28 Mart Pazar

YENGEÇ: Bugün hassasiyetiniz çok yüksek. Yaşadığınız aşk varsa, birçok zorluklara maruz kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, daha sonra dostlarınız hak verecektir.

Günlük burç yorumları - 28 Mart Pazar

ASLAN: Özgürlüğünüzü yeterince kullanamıyorsunuz. Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecek. Ortak çalışmalar huzurunuzu kaçırabiliyor. Uykunuzu ihmal etmemelisiniz.

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