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Günlük burç yorumları - 28 Mayıs Perşembe

Burcunuzda bugün neler yaşanacak? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 28 Mayıs Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2020 Perşembe 09:13 Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2020 Perşembe 09:17
Günlük burç yorumları - 28 Mayıs Perşembe

KOÇ: Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızı, ortak çalıştığınız arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir.

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Günlük burç yorumları - 28 Mayıs Perşembe

BOĞA: Bu dönem; yaşam felsefesi ile ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız. Bilinçaltınızda takıntı halinde bulunan ideallerinizde yoğunluk yaşayacak ve cesur bir şekilde riskleri göze alacaksınız.

Günlük burç yorumları - 28 Mayıs Perşembe

İKİZLER: Entelektüel konularda kendinizi son derece aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Ortamlarda özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içinde olacaksınız. Yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız.

Günlük burç yorumları - 28 Mayıs Perşembe

YENGEÇ: Ön yargısız yaklaşım tarzınız, karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor.. Her şeyin olumlu gitmesi sizin en büyük arzunuz. Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız.

Günlük burç yorumları - 28 Mayıs Perşembe

ASLAN: Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Çalışmalarınızla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Gerekli bağlantıları kuruyorsunuz.

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