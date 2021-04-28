Günlük burç yorumları - 28 Nisan Çarşamba

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 28 Nisan Çarşamba günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 08:53Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 08:58
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KOÇ: YAPTIĞINIZ işin karşılığını almak ve bu konuda hiç kimseye taviz vermek istemiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin, sizin kadar özverili çalışmasını istiyorsunuz egolarınızı ön plana çıkaracaksınız.
BOĞA: YALNIZ kaldığınız zaman çok daha verimli olduğunuzu bildiğiniz halde, sürekli kalabalık ortamları tercih ediyorsunuz. Karşıt burcunuzda ilerleyen Ay, ilişkinize farklı ve yeni bir renk veriyor.
İKİZLER: BUGÜN, iletişim konusunda son derece başarılı çalışmalar içindesiniz. Çevrenizde gelişen duygusal konulara kafanızı takarak, aktivitenizin hızını düşürmemelisiniz. İkna kabiliyetiniz mükemmel.
YENGEÇ: YARATICILIK konusunda rakip tanımıyor ve ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz. Araştırdığınız konuların size yarardan çok zararı olabilir. Zevklere düşkünlük sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilir.
ASLAN: DÜŞÜNCELERİNİZDE sürekli bir genişleme söz konusu. Bugün, birçok işi bir arada yapmayı tasarlıyorsunuz. Sezgisel yeteneğinizi kişisel özelliklerinizle birleştirerek birçok başarıya imza atacaksınız.