  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 28 Ocak Perşembe

Günlük burç yorumları - 28 Ocak Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 28 Ocak Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 08:41 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 08:46
Günlük burç yorumları - 28 Ocak Perşembe

KOÇ: Yaşantınızda küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz. Bugün içsel sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu. Dengelerinizi kurmaya çalışın.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 28 Ocak Perşembe

BOĞA: İlişkilerinizdeki dengeyi bulabilmeniz oldukça zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz. Bildiğiniz konularda taviz vermek istemiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 28 Ocak Perşembe

İKİZLER: Bugün özellikle bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi, işinizde sizi zorluyor. Sizin aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşıyor olmanız sadece sizin hatanız.

Günlük burç yorumları - 28 Ocak Perşembe

YENGEÇ: Bugün günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız işler var. Bir takım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortamın düzeni tarzınız olmayabilir.

Günlük burç yorumları - 28 Ocak Perşembe

ASLAN: Yakın dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündemde. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edebileceksiniz.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Akıncı ve Kemal karşı karşıya! İşte yeni bölümde yaşanacaklar...
Akıncı ve Kemal karşı karşıya! İşte yeni bölümde yaşanacaklar...