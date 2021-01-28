Günlük burç yorumları - 28 Ocak Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 28 Ocak Perşembe günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 08:41Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 08:46
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KOÇ: Yaşantınızda küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz. Bugün içsel sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu. Dengelerinizi kurmaya çalışın.
BOĞA: İlişkilerinizdeki dengeyi bulabilmeniz oldukça zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz. Bildiğiniz konularda taviz vermek istemiyorsunuz.
İKİZLER: Bugün özellikle bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi, işinizde sizi zorluyor. Sizin aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşıyor olmanız sadece sizin hatanız.
YENGEÇ: Bugün günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız işler var. Bir takım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortamın düzeni tarzınız olmayabilir.
ASLAN: Yakın dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündemde. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edebileceksiniz.