Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmlisiniz? Yeni Asır gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 28 Şubat Pazartesi hava durumu...
Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 08:54Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 08:54
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Günlük burç yorumları - 28 Şubat Pazartesi
Koç
Bugün içinizde duygusal bir boşluk hissedebilirsiniz. Geçmişle gelecek arasında yaşamı irdelerken, içinizde açıklayamadığınız burukluklar yaşıyorsunuz. Düşüncelerinizi arıtmanın zamanı geldi.
Boğa İşbirlikleri ve iletişim konularında önemli gelişmeler mevcut. Bugün kendinizi ortaya koyacaksınız. Çevrenizin sizin için ne düşündüğü konusunda tereddütleriniz olabilir. Güç bağı oluşturacağınız kişiler önemli.
Günlük burç yorumları - 28 Şubat Pazartesi
İkizler
Güçlü planların kişisi olmanıza rağmen, fikirlerinizde abartıya kaçtığınızda çevrenizden tepki alıyorsunuz. Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için desteğe ihtiyacınız yok. Enerjinizi doğru kullanıyorsunuz.
Günlük burç yorumları - 28 Şubat Pazartesi
Yengeç
Duygusal konularınıza ailenizin karışması hiç de hoş olmuyor. Onlara fikir danıştığınız konular başınıza iş açabilir. Karşı tarafın olayları büyüterek gereksiz bir şekilde başınızı ağrıtmasını istemiyorsunuz.
Günlük burç yorumları - 28 Şubat Pazartesi
Aslan
Düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır izleyeceksiniz. Kendinize güveniyorsunuz. Ödün vermeyen yapınızı herkes biliyor ve sorunlarına kesin çözüm getirdiğiniz kişiler her fırsatta sizi savunuyorlar.