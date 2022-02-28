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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 28 Şubat Pazartesi

Günlük burç yorumları - 28 Şubat Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmlisiniz? Yeni Asır gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 28 Şubat Pazartesi hava durumu...

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 08:54 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2022 Pazartesi 08:54
Günlük burç yorumları - 28 Şubat Pazartesi
Günlük burç yorumları - 28 Şubat Pazartesi

Koç

Bugün içinizde duygusal bir boşluk hissedebilirsiniz. Geçmişle gelecek arasında yaşamı irdelerken, içinizde açıklayamadığınız burukluklar yaşıyorsunuz. Düşüncelerinizi arıtmanın zamanı geldi.

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Günlük burç yorumları - 28 Şubat Pazartesi
Günlük burç yorumları - 28 Şubat Pazartesi

Boğa
İşbirlikleri ve iletişim konularında önemli gelişmeler mevcut. Bugün kendinizi ortaya koyacaksınız. Çevrenizin sizin için ne düşündüğü konusunda tereddütleriniz olabilir. Güç bağı oluşturacağınız kişiler önemli.

Günlük burç yorumları - 28 Şubat Pazartesi
Günlük burç yorumları - 28 Şubat Pazartesi

İkizler

Güçlü planların kişisi olmanıza rağmen, fikirlerinizde abartıya kaçtığınızda çevrenizden tepki alıyorsunuz. Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için desteğe ihtiyacınız yok. Enerjinizi doğru kullanıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 28 Şubat Pazartesi
Günlük burç yorumları - 28 Şubat Pazartesi

Yengeç

Duygusal konularınıza ailenizin karışması hiç de hoş olmuyor. Onlara fikir danıştığınız konular başınıza iş açabilir. Karşı tarafın olayları büyüterek gereksiz bir şekilde başınızı ağrıtmasını istemiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 28 Şubat Pazartesi
Günlük burç yorumları - 28 Şubat Pazartesi

Aslan

Düşüncelerinizde ısrarcı bir tavır izleyeceksiniz. Kendinize güveniyorsunuz. Ödün vermeyen yapınızı herkes biliyor ve sorunlarına kesin çözüm getirdiğiniz kişiler her fırsatta sizi savunuyorlar.

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