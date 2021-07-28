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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 28 Temmuz Çarşamba

Günlük burç yorumları - 28 Temmuz Çarşamba

Bugün aşk, kariyer, aile ve sağlık hayatınızda burcunuzda sizleri neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 28 Temmuz Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:08 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 09:09
Günlük burç yorumları - 28 Temmuz Çarşamba
Günlük burç yorumları - 28 Temmuz Çarşamba

KOÇ: ÇEVRESEL sorunlarınızı özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.
Partneriniz üzerinde güç kanıtlama yoluna girerseniz, sert tepkiler alacaksınız.

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Günlük burç yorumları - 28 Temmuz Çarşamba
Günlük burç yorumları - 28 Temmuz Çarşamba

BOĞA: KURACAĞINIZ sağlam dostluklarınızın, ileride yararını göreceksiniz. Uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler üretebilirler. Sizi zorlasa da, yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.

Günlük burç yorumları - 28 Temmuz Çarşamba
Günlük burç yorumları - 28 Temmuz Çarşamba

İKİZLER: MADDEYİ seviyor ve kişisel zevkleriniz için fazla harcamalar yapıyorsunuz. Geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizle romantik konuşmalar yapacak ve belki de günah çıkartacaksınız.

Günlük burç yorumları - 28 Temmuz Çarşamba
Günlük burç yorumları - 28 Temmuz Çarşamba

YENGEÇ: İYİ niyetli yaklaşımlarınız, parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacağınız bir gün. Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın tavırlar içinde olmalısınız.

Günlük burç yorumları - 28 Temmuz Çarşamba
Günlük burç yorumları - 28 Temmuz Çarşamba

ASLAN: DÜŞÜNCE bazında kalacak olan konular için, çevrenize taviz vermek istemiyorsunuz. Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu günde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz.

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