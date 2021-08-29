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Günlük burç yorumları - 29 Ağustos Pazar

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 29 Ağustos Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 08:48 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 09:03
Günlük burç yorumları - 29 Ağustos Pazar

KOÇ: HEDEFLERİNİZ ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapabilirsiniz. Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız.

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Günlük burç yorumları - 29 Ağustos Pazar

BOĞA: AİLE bireylerinin bazı konulardaki isteklerinin çıtaları yüksek olabilir.
Onların duygusal problemlerine de çare bulmak size düşebilir. İletişim konusunda olumlu bir görüntü veriyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 29 Ağustos Pazar

İKİZLER: BİR iş anlaşması yapmak istiyorsanız, işte size güzel bir fırsat doğuyor. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve aşamalar içinde olacaksınız. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 29 Ağustos Pazar

YENGEÇ: KARİYERİNİZDEKİ gecikmeleri abartmayın. Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yardımı veya çalıştığınız şirketin aracılığıyla gelecek. Bugün hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişim yapmamalısınız.

Günlük burç yorumları - 29 Ağustos Pazar

ASLAN: YOLLARDAN beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Aşk ve duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız.
Detaylar önem kazanacak.

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