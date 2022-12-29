Günlük burç yorumları 29 Aralık Perşembe 2022

Yılın sonlarına doğru yaklaşırken burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Kuracağınız sağlam dostluklarınızın, ileride yararını göreceksiniz. Uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler üretebilirler. Zorlansanız da, yenilikler konusunda esnek davranmalısınız. Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 29 Aralık Perşembe günlük burç yorumları...