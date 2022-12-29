  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Günlük burç yorumları 29 Aralık Perşembe 2022

Günlük burç yorumları 29 Aralık Perşembe 2022

Yılın sonlarına doğru yaklaşırken burçları neler bekliyor? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Kuracağınız sağlam dostluklarınızın, ileride yararını göreceksiniz. Uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler üretebilirler. Zorlansanız da, yenilikler konusunda esnek davranmalısınız. Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 29 Aralık Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 09:19 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 09:23
Günlük burç yorumları 29 Aralık Perşembe 2022

Astrolojiye ilgi duyan milyonlarca kişi günlük burç yorumlarını araştırıyor. Astrolojiyi yakından takip ederek günün nasıl geçeceğini öğrenmek istiyor. Astroloji alanında uzman kişiler günlük burçları yorumluyor aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konuları hakkında bir takım tahminlerde bulunuyor. Peki 29 Aralık 2022 Perşembe günü burcunuzu neler bekliyor? Günün en şanslı ve en kazançlı burcu hangisi? İşte 29 Aralık Perşembe 2022 günlük burç yorumları..

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları 29 Aralık Perşembe 2022

KOÇ: İlişkilerinizdeki sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partneriniz üzerinde güç kanıtlamaya çalıştığınız sert tepkiler alacaksınız.

Günlük burç yorumları 29 Aralık Perşembe 2022

BOĞA: Kuracağınız sağlam dostluklarınızın, ileride yararını göreceksiniz. uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler üretebilirler. zorlansanız da, yenilikler konusunda esnek davranmalısınız.

Günlük burç yorumları 29 Aralık Perşembe 2022

İKİZLER: Kişisel zevkleriniz için fazla harcama yapıyorsunuz. geçmişinizi sorgulamak zorunda kalabilirsiniz. partnerinizle birlikte romantik konuşmalar yapacak ve belki de günah çıkartacaksınız.

Günlük burç yorumları 29 Aralık Perşembe 2022

YENGEÇ: Duygusal ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınız, parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. onu ikna etme konusunda başarılı olacağınız bir gün. bağlantıda olacağınız kişilere yakın davranmalısınız.

  • SON DAKİKA