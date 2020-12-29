Günlük burç yorumları - 29 Aralık Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 29 Aralık Pazartesi günlük burç yorumları... KOÇ: Bugün kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilirsiniz. Farklı şeyler üret-mek istiyorsunuz. Başarma içgüdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için, şans kapısı size açık olacak. BOĞA: Takıntılı biri değilsiniz. Olaylara kayıtsız kalamıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin düşük temposundan olumsuz etkileniyor ve çevrenizi yargılayabiliyorsunuz. Kısa yürüyüşler yapın. İKİZLER: Kısa yolları kapsayan haberlerin sizin isteklerinizin paralelinde ilerleyece-ği bir gün. Erkek kardeşler ve babanızla olan ilişkiler gündem kazanıyor. Arkadaş işbirlikleri sizi mutlu ediyor. YENGEÇ: Katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Paylaşıma açık bir gün. Düşüncelerinizi baskı altında tutmak istemiyorsunuz. Öfkeye dikkat. ASLAN: İş yaptığınız kişilerin nitelikli olmaları sizin için önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacaksınız. Ortaklık konusunda bazı kişilerden destek göreceksiniz. BAŞAK: Sağlıklı düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, görüşeceğiniz kişilerin akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. Hırslı ortamlarda bulunmak istemiyor fakat kesin çözüm istiyorsunuz. TERAZİ: Güçlü planların kişisi olmanız rağmen fikirlerinizde abartıya kaçmanız yüzünden çevreden tepki alıyorsunuz. Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için sizin desteğe ihtiyacınız yok.