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Günlük burç yorumları - 29 Aralık Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 29 Aralık Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 08:50
Günlük burç yorumları - 29 Aralık Salı

KOÇ: Bugün kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilirsiniz. Farklı şeyler üret-mek istiyorsunuz. Başarma içgüdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için, şans kapısı size açık olacak.

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Günlük burç yorumları - 29 Aralık Salı

BOĞA: Takıntılı biri değilsiniz. Olaylara kayıtsız kalamıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin düşük temposundan olumsuz etkileniyor ve çevrenizi yargılayabiliyorsunuz. Kısa yürüyüşler yapın.

Günlük burç yorumları - 29 Aralık Salı

İKİZLER: Kısa yolları kapsayan haberlerin sizin isteklerinizin paralelinde ilerleyece-ği bir gün. Erkek kardeşler ve babanızla olan ilişkiler gündem kazanıyor. Arkadaş işbirlikleri sizi mutlu ediyor.

Günlük burç yorumları - 29 Aralık Salı

YENGEÇ: Katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Paylaşıma açık bir gün. Düşüncelerinizi baskı altında tutmak istemiyorsunuz. Öfkeye dikkat.

Günlük burç yorumları - 29 Aralık Salı

ASLAN: İş yaptığınız kişilerin nitelikli olmaları sizin için önemli. İş konusunda sempati toplayacağınız başarıların altına imza atacaksınız. Ortaklık konusunda bazı kişilerden destek göreceksiniz.

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