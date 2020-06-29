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Günlük burç yorumları - 29 Haziran Pazartesi

5 Temmuz'da Oğlak burcunda bir Ay Tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma Yengeç ve Oğlak aksındaki tutulmaların sonuna geldiğimizi gösteriyor. Oğlak burcundaki bu tutulma oldukça güçlü. Oğlak burcu doğum haritanızda hangi alana düşüyorsa, o evi oldukça güçlü etkiler. Bazı konularda bitişleri temsil edebilir. Merkür retrosunun devam ettiğini unutmayın. Ani kararlar almayın. Tutulma ülkemizi, dünyayı ve bizleri fazlasıyla etkileyecek. Mars Koç'a yerleşti. Gücümüzü gösterme zamanı! Bu arada aşk konusunda hala destekleyici bir gökyüzü yok. Biraz daha sabredin. Retronun bitmesine az kaldı. Peki günlük burcunuz bugün neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 29 Haziran Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 29 Haziran 2020 Pazartesi 09:03 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2020 Pazartesi 09:20
Günlük burç yorumları - 29 Haziran Pazartesi

KOÇ: İnatçı ve idealist davranışlarınız bazı kişilerin dikkatini çekecektir. Özgürce hareket etmek isteyeceksiniz. Ortamlarda kendinizi aşma çabası içindesiniz ve şartlarınızdan şikayetçi olabilirsiniz.

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Günlük burç yorumları - 29 Haziran Pazartesi

BOĞA: İyi niyetli davranışlarınız duygusal etkileşimlere çok açık. Moralinizi bozan her şeyden kolay etkileniyorsunuz. Sezgisel yeteneğiniz sayesinde her şeyi kolay çözerken, düş kırıklıkları da yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 29 Haziran Pazartesi

İKİZLER: Bugün, çevrenizde çekiciliğinizle dikkat çekecek ve isteklerinizi karşı tarafa kabul ettireceksiniz. Dostlarınızla aranızda gelişen yeni ve özel durumlar karşısında, derin bir anlayış geliştiriyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 29 Haziran Pazartesi

YENGEÇ: Düşüncelerinizi gizleme gereği duymadan duygularınızı ortaya dökebileceğinizi gösteriyor ve çevrenizde örnek olmak istiyorsunuz. Şartlandığınız kurallarınızdan vazgeçip daha özgürce davranabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 29 Haziran Pazartesi

ASLAN: Arkadaşlarınıza baskıcı davranmadığınız için, size karşı olumlu duygular içindeler. Bugün Ay'ın konumu, çevresel ilişkilerinizde yaratıcı ve özgürlükçü dostlarınızla bir arada olacağınızı gösteriyor.

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