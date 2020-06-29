Günlük burç yorumları - 29 Haziran Pazartesi

5 Temmuz'da Oğlak burcunda bir Ay Tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma Yengeç ve Oğlak aksındaki tutulmaların sonuna geldiğimizi gösteriyor. Oğlak burcundaki bu tutulma oldukça güçlü. Oğlak burcu doğum haritanızda hangi alana düşüyorsa, o evi oldukça güçlü etkiler. Bazı konularda bitişleri temsil edebilir. Merkür retrosunun devam ettiğini unutmayın. Ani kararlar almayın. Tutulma ülkemizi, dünyayı ve bizleri fazlasıyla etkileyecek. Mars Koç'a yerleşti. Gücümüzü gösterme zamanı! Bu arada aşk konusunda hala destekleyici bir gökyüzü yok. Biraz daha sabredin. Retronun bitmesine az kaldı. Peki günlük burcunuz bugün neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 29 Haziran Pazartesi günlük burç yorumları...