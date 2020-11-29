Günlük burç yorumları - 29 Kasım Pazar

BOĞA: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız. Önünüzün açılması nedeniyle hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.
İKİZLER: Sezgileriniz yüksek. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Geleneksel davrandığınız için, farklı hareket etmek istemiyorsunuz. Kazançlarınızı artırmalısınız.
YENGEÇ: Düşüncelerinizden taviz vermediğiniz için inatçı fakat aktif bir gününüz. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmek zorundasınız. Çevrenizi kırıyorsunuz.
ASLAN: Karşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız. İstekleriniz karşısında çevrenizin fikirlerine saygı göstermelisiniz.