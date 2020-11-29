  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 29 Kasım Pazar

Günlük burç yorumları - 29 Kasım Pazar

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 29 Kasım Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 08:53 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020 Pazar 08:53
Günlük burç yorumları - 29 Kasım Pazar

KOÇ: Amaçlarınızı gerçekleştirmek için iş birliğine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlarınızın göstereceği dostlukla birlikte cesur davranacaksınız. Güçlü hissetmeniz için motivasyona ihtiyacınız var.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 29 Kasım Pazar

BOĞA: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız. Önünüzün açılması nedeniyle hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.

Günlük burç yorumları - 29 Kasım Pazar

İKİZLER: Sezgileriniz yüksek. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Geleneksel davrandığınız için, farklı hareket etmek istemiyorsunuz. Kazançlarınızı artırmalısınız.

Günlük burç yorumları - 29 Kasım Pazar

YENGEÇ: Düşüncelerinizden taviz vermediğiniz için inatçı fakat aktif bir gününüz. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmek zorundasınız. Çevrenizi kırıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 29 Kasım Pazar

ASLAN: Karşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız. İstekleriniz karşısında çevrenizin fikirlerine saygı göstermelisiniz.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere o gerçekle şaşırttı
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere o gerçekle şaşırttı
  • SON DAKİKA