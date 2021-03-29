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Günlük burç yorumları - 29 Mart Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 29 Mart Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 08:55 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 09:01
Günlük burç yorumları - 29 Mart Pazartesi

KOÇ

Yaratıcılığınıza çok fazla güveniyorsunuz. Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Yapmak istediğiniz bir çok işin listesiniz yapın ve aceleye getirmeyin.

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Günlük burç yorumları - 29 Mart Pazartesi

BOĞA

Alışkanlıklarınız konusunda ısrarcı bir tavır takınmanız sayesinde, bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Bugün harcamalar konusunda aklınıza gelmeyen masraflar çıkabilir.

Günlük burç yorumları - 29 Mart Pazartesi

İKİZLER

İş yerinizde kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Önem vermediğiniz kişilerin sizi etkilemeleri oldukça güç. Bugün, olayların değişik yorumlanmasına izin vermemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 29 Mart Pazartesi

YENGEÇ

Ailenizin tepki vermesiniz istemiyorsanız, onların fikirlerini de almak zorundasınız. İşlerinizle ilgili yapmak istediklerinizi planlamalı ve daha sonra da duygusal yaşantınızla uğraşmalısınız.

Günlük burç yorumları - 29 Mart Pazartesi

ASLAN

Maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alış verişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylüyorsunuz.

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