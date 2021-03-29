Günlük burç yorumları - 29 Mart Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 29 Mart Pazartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 08:55Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 09:01
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Yaratıcılığınıza çok fazla güveniyorsunuz. Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Yapmak istediğiniz bir çok işin listesiniz yapın ve aceleye getirmeyin.