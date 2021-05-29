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Günlük burç yorumları - 29 Mayıs Cumartesi

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 29 Mayıs Cumartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 08:49 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 08:53
Günlük burç yorumları - 29 Mayıs Cumartesi

KOÇ: SİZ her zaman doğal olmaktan yanasınız. Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 29 Mayıs Cumartesi

BOĞA: İNANDIĞINIZ her şeyi sonuna kadar hırsla götürüyorsunuz. Her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalacaksınız. İyi niyetli davranışlarınız çevreniz tarafından ilgiyle izleniyor.

Günlük burç yorumları - 29 Mayıs Cumartesi

İKİZLER: YAŞADIĞINIZ olayları belli bir dengede tutmaya çalışıyor olmanız sizi yorabilir fakat elde edeceğiniz başarı buna değecektir. Size sunulacak olan konulara kayıtsız kalmak istemeyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 29 Mayıs Cumartesi

YENGEÇ: MADDİ konularda yaratıcılığınız kullanarak şartları akıllıca değerlendireceksiniz. Duygusal davranmamalı ve yaklaşımlarınız mantıksal olmalıdır. Arkadaşlarınızdan alacağınız teklifleri düşünmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 29 Mayıs Cumartesi

ASLAN: BUGÜN özellikle her şeyi mantık süzgecinden geçirdiğiniz için, hata yapma olasılığınız son derece zayıf. Duygusal sezgilerinizin yoğun olmasına karşın, acele kararlar sizi yanıltabilir.

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