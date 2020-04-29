Günlük burç yorumları - 29 Nisan Çarşamba

BOĞA: Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi arttırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor.
İKİZLER: Uzun süredir beklediğiniz bir takım fırsatların kendiliğinden oluştuğunuz görmek sizi mutlu edecek. Yanlış anlaşılmalar sonucu; kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz sorunun dibine inmelisiniz.
YENGEÇ: Aile içi sorunlar her an tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınızı ortaya koymalısınız. Sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor.
ASLAN: Yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün.