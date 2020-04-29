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Günlük burç yorumları - 29 Nisan Çarşamba

Bugün burcunuzu neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 29 Nisan Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2020 Çarşamba 08:57 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2020 Çarşamba 09:05
Günlük burç yorumları - 29 Nisan Çarşamba

KOÇ: İşinizle ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek insanlara ihtiyacınız olacak. Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra bir çoğundan vazgeçebilirsiniz.

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Günlük burç yorumları - 29 Nisan Çarşamba

BOĞA: Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi arttırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor.

Günlük burç yorumları - 29 Nisan Çarşamba

İKİZLER: Uzun süredir beklediğiniz bir takım fırsatların kendiliğinden oluştuğunuz görmek sizi mutlu edecek. Yanlış anlaşılmalar sonucu; kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz sorunun dibine inmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 29 Nisan Çarşamba

YENGEÇ: Aile içi sorunlar her an tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınızı ortaya koymalısınız. Sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor.

Günlük burç yorumları - 29 Nisan Çarşamba

ASLAN: Yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün.

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