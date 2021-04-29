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Günlük burç yorumları - 29 Nisan Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 29 Nisan Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 08:54 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 08:59
Günlük burç yorumları - 29 Nisan Perşembe

KOÇ: YAŞANTINIZDA farklı değerlerin önemi oldukça büyük, fakat küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz. Bugün içsel sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu.

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Günlük burç yorumları - 29 Nisan Perşembe

BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDEKİ dengeyi bulabilmeniz zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz. Bildiğiniz konuda taviz vermediğiniz için, sorunlar büyüyecektir.

Günlük burç yorumları - 29 Nisan Perşembe

İKİZLER: BUGÜN özellikle bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi, iş başarınızda da sizi zorluyor. Her işin belli bir sistemi var. Aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 29 Nisan Perşembe

YENGEÇ: BUGÜN günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız işler var. Sosyal hayatınızla ilgi bir takım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortamın size uymayabilir.

Günlük burç yorumları - 29 Nisan Perşembe

ASLAN: YAKIN dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündemde. Ani değişimlerin size kazandıracağı bir şey yok.
Temkinli yapınızı ispat edeceksiniz. Eski sorunları konuşma fırsatı doğuyor.

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