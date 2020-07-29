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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 29 Temmuz Çarşamba

Günlük burç yorumları - 29 Temmuz Çarşamba

Bugün ay Akrep burcunda. Güne sorgulamalarla başlıyoruz. İçimizde cevap bulmayı bekleyen binlerce soru olabilir. Bugün içinizde kalanları ortaya döküp, hesap sormak isteyebilirsiniz. Biraz huzursuz bir güne uyandık. Bu arada Ağustos ayının en şanslı burcu belli oldu. Yengeç burçları, Ağustos sizin ayınız olacak. Aslan burcuna geçen güneş, gökyüzünü hareketlendirdi. Aslan, Koç, Terazi, Yay ve İkizler burçları sizin içinde ideal bir ay olacak. Ağustos ayının tadını çıkarın. Sevin, sevilin. Eylül ayında yorucu ve yıkıcı bir gökyüzü olacak. Eylül ayı başlamadan gönlünüzü toparlayın. Şimdiden iyi bir ay geçirmenizi dileriz! Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 29 Temmuz Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:31 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:43
Günlük burç yorumları - 29 Temmuz Çarşamba

KOÇ: Bugün, maddi konularda çok hızlı hareket ediyorsunuz. Düşünmeden yaptığınız hareketlerin sonucu sizi üzmesin.
Girişimci yapınız sayesinde kötü koşullarda daha cesaretli davranacaksınız.

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Günlük burç yorumları - 29 Temmuz Çarşamba

BOĞA: Sorumluluklarınız konusunda aşırı titiz davranıyorsunuz. Hata yapmaktan çekiniyor ve düşüncelerinizi toparlamakta sorun yaşamak istemiyorsunuz. Hırslı yapınız ve sezgileriniz güçlenebilir.

Günlük burç yorumları - 29 Temmuz Çarşamba

İKİZLER: Ortaklıklar konusunda fazla cesur davranmamalı ve işinizi götürmelisiniz. Yeni başlangıçlar yapmak için gerekli enerjiye sahip olmanıza rağmen, araştırmacı yönünüz sizi yavaşlatacaktır.

Günlük burç yorumları - 29 Temmuz Çarşamba

YENGEÇ: Duygularınız ve istekleriniz değişiyor. Gizli inatçılığınızı kullanmak için uygun bir gün değil. Size uygun aktivitelerin bulunduğu ortamlarda doğal yapınızı korursanız, çekiciliğiniz etkili olacak.

Günlük burç yorumları - 29 Temmuz Çarşamba

ASLAN: Duygularınızda sabit davrandığınız zaman çevrenizle ilgili olaylara çekimser davranıyorsunuz. Kuşkucu yönlerinizi törpülemeli ve çevrenize dikkatlice şans vermenin tam zamanı.

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