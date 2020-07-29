Günlük burç yorumları - 29 Temmuz Çarşamba

Bugün ay Akrep burcunda. Güne sorgulamalarla başlıyoruz. İçimizde cevap bulmayı bekleyen binlerce soru olabilir. Bugün içinizde kalanları ortaya döküp, hesap sormak isteyebilirsiniz. Biraz huzursuz bir güne uyandık. Bu arada Ağustos ayının en şanslı burcu belli oldu. Yengeç burçları, Ağustos sizin ayınız olacak. Aslan burcuna geçen güneş, gökyüzünü hareketlendirdi. Aslan, Koç, Terazi, Yay ve İkizler burçları sizin içinde ideal bir ay olacak. Ağustos ayının tadını çıkarın. Sevin, sevilin. Eylül ayında yorucu ve yıkıcı bir gökyüzü olacak. Eylül ayı başlamadan gönlünüzü toparlayın. Şimdiden iyi bir ay geçirmenizi dileriz! Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 29 Temmuz Çarşamba günlük burç yorumları...