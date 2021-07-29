Günlük burç yorumları - 29 Temmuz Perşembe

Burcunuzda bugün sizi aşk, kariyer, sağlık alanında neler bekliyor? Yıldınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 29 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları....
Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 09:11Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 09:11
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KOÇ: ÇEVRENİZE karşı iyi niyetiniz çoğu kez yanlış anlaşılıyor. Siz sağlıklı düşünüyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte ortak üreteceğiniz projelerde, onların duygularınıza değer vermelisiniz.
BOĞA: DUYGUSAL anlamda anlaşılmaya ihtiyacınız var. Güven duygunuzun körüklenmesi şart. Ortaklıklar ve statünüz için, partnerinizin fikirlerine ihtiyacınız olabilir. Onun enerjisi sizi olumlu etkiliyor.
İKİZLER: AİLENİZİN bazı konularına kesin çözümler üretebilirsiniz. İşinizle ilgili yeniliklere açıksınız. Bugün, güçlü yönlerinizi bir kez daha ortaya koyacaksınız. Maddi konularda yeni başlangıçlardan korkmuyorsunuz.
YENGEÇ: HEDEFLERİNİZE doğru yol almanız, sizi mutlu etse de, isteklerinizde ikilem içinde kalabilirsiniz. Kendinizle ilgili yeni başlangıçlar yapmak için, daha fazla beklemeyin. Özel problemleriniz gündemde.
ASLAN: BUGÜN, derin ve nostaljik konuşmalar içinde olacaksınız. Duygularınızda ani gelişmelere hazır olmalısınız. Çalışma alanlarınızın kısıtlamasına izin vermeyin. Yaşam kalitenizi yükselteceksiniz.