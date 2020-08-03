  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 3 Ağustos Pazartesi

Günlük burç yorumları - 3 Ağustos Pazartesi

Ay bugün Kova burcunda. Özgür olmak istediğimiz bir güne başlıyoruz. Daha sakin ama kendi kararlarımızı almak isteyeceğimiz bir gün olacak. Merkür 5 Ağustos'ta burç değiştirerek Aslan'a geçiyor, Venüs 7 Ağustos'ta Yengeç burcuna geçiyor ve yarın Kova burcunda bir Dolunay gerçekleşecek. Gökyüzü oldukça hareketli. Güneş Aslan burcunda. Sakin bir ay olacak. Fakat Dolunay etkisi hepimizi biraz çarpabilir. Gökyüzü ateş grubuna teslim oluyor. Yangınlar ve kazalar konusunda dikkatli olmalıyız. Dolunay ile birlikte teknolojiyi daha çok konuşabiliriz. Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 3 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 09:39 Güncelleme Tarihi: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 09:53
Günlük burç yorumları - 3 Ağustos Pazartesi

KOÇ: İşinizle ilgili yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. Venüs burcunuzda geri gitmeye başlıyor. Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra bir çoğundan vazgeçebilirsiniz.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 3 Ağustos Pazartesi

BOĞA: Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi artırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor.

Günlük burç yorumları - 3 Ağustos Pazartesi

İKİZLER: Uzun süredir beklediğiniz bir takım fırsatların oluştuğunu görmek sizi mutlu edecektir. Yanlış anlaşılmalar sonucu; kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Sorunun dibine inmenizde yarar var.

Günlük burç yorumları - 3 Ağustos Pazartesi

YENGEÇ: Aile içi sorunlar tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınızı ortaya koymalısınız. Birtakım sorunları içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor.

Günlük burç yorumları - 3 Ağustos Pazartesi

ASLAN: Yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 3 Ağustos Pazartesi hava durumu...
İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 3 Ağustos Pazartesi hava durumu...
  • SON DAKİKA