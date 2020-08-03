Günlük burç yorumları - 3 Ağustos Pazartesi

Ay bugün Kova burcunda. Özgür olmak istediğimiz bir güne başlıyoruz. Daha sakin ama kendi kararlarımızı almak isteyeceğimiz bir gün olacak. Merkür 5 Ağustos'ta burç değiştirerek Aslan'a geçiyor, Venüs 7 Ağustos'ta Yengeç burcuna geçiyor ve yarın Kova burcunda bir Dolunay gerçekleşecek. Gökyüzü oldukça hareketli. Güneş Aslan burcunda. Sakin bir ay olacak. Fakat Dolunay etkisi hepimizi biraz çarpabilir. Gökyüzü ateş grubuna teslim oluyor. Yangınlar ve kazalar konusunda dikkatli olmalıyız. Dolunay ile birlikte teknolojiyi daha çok konuşabiliriz. Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 3 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları...