Günlük burç yorumları- 3 Eylül Perşembe

Ay Balık burcunda. Hassas bir güne uyandık. Ağlama nöbetleri geçirebilirsiniz. Dün gerçekleşen Dolunay'ın ardından gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Ortaya çıkan gerçekler biraz ağır gelebilir. Olaylara duygusal yaklaşabiliriz. İçsel sorgulamalarımız artabilir, ilişkilerimiz sarsılabilir. Bu dönemi atlatan ilişkiler daha güçlü olacaktır. Eylül ayının teması sabretmek. Sabreden kazanıyor! Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 3 Eylül Perşembe günlük burç yorumları...