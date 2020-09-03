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Haberler Galeri Günlük burç yorumları- 3 Eylül Perşembe

Günlük burç yorumları- 3 Eylül Perşembe

Ay Balık burcunda. Hassas bir güne uyandık. Ağlama nöbetleri geçirebilirsiniz. Dün gerçekleşen Dolunay'ın ardından gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Ortaya çıkan gerçekler biraz ağır gelebilir. Olaylara duygusal yaklaşabiliriz. İçsel sorgulamalarımız artabilir, ilişkilerimiz sarsılabilir. Bu dönemi atlatan ilişkiler daha güçlü olacaktır. Eylül ayının teması sabretmek. Sabreden kazanıyor! Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 3 Eylül Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 3 Eylül 2020 Perşembe 10:13 Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2020 Perşembe 10:32
Günlük burç yorumları- 3 Eylül Perşembe

KOÇ: Olaylar karşısında izlenmesi gereken yolda biraz aceleci davranıyorsunuz. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabası içindesiniz. İş yaşantınızda hesaplarınızı geriye dönük bir şekilde denetlemelisiniz.

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Günlük burç yorumları- 3 Eylül Perşembe

BOĞA: Anlamlı ve iğneleyici sözlerinizle çevrenizde olumsuz bir hava estireceksiniz. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Yorgun düşebilirsiniz.

Günlük burç yorumları- 3 Eylül Perşembe

İKİZLER: Yaşam pencerenize açılan güzelliklere önem vereceksiniz. İsteklerinizi kontrol etmeyi öğrenmelisiniz. Özgürlük ruhunuz atağa kalktığı zaman, bağlarınızı kopartacak kadar fevri davranıyorsunuz.

Günlük burç yorumları- 3 Eylül Perşembe

YENGEÇ: Çelişkilerinizi kendi çabanızla yeneceksiniz. Geçmişte yaşadığınız zorluklarla başa çıkmayı öğreniyorsunuz. Arkadaşlıklarınızın seviyesini değerlendireceksiniz. Aşkta bazı konular sorun olabilir.

Günlük burç yorumları- 3 Eylül Perşembe

ASLAN: Bugün yoğun enerjinizin sizi zorladığını, hatta tempo kaybettiğinizi göreceksiniz. Maddi konularda sıkıntı yaşamak istemiyorsanız çok çalışmalı ve paranızı biriktirmenin bir yolunu bulmalısınız.

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