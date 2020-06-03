Günlük burç yorumları - 3 Haziran Çarşamba

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 3 Haziran Çarşamba günlük burç yorumları... KOÇ: Duygularınızda asla yanılmıyorsunuz. Doğru zamanda doğru yerlerde olmanız, aşkınızı daha da güçlü kılıyor. Kendinizi güven duymanız, daha da başarılı olmanıza neden oluyor. BOĞA: İşinizle ilgili sorular kafanızı kurcalıyor. Her an iş sorunlarıyla boğuşmak sizi yoruyor. Fakat sonuç istediğiniz gibi olunca, keyfiniz hemen yerine geliyor. Olaylara daha derin bakacaksınız. İKİZLER: Yaşadığınız çelişkiler kafanızın karışmasına neden oluyor. Geçmişe bakmaktan hoşlanmıyorsunuz. Geleceğe ait planlar yaparken, çok hızlı karar değiştiriyorsunuz. YENGEÇ: Çevre ilişkilerinizin mükemmel oluşu sizin moralinizin yerinde olmasını sağlıyor. İyi niyetli yaklaşımlarınız, çalıştığınız iş yerinde takdir görüyor. Ayrıntılar çok önemli. ASLAN: Partneriniz duygularınızı paylaştığı zamanlar yaşama gücünüz artıyor. Kalbi boş olanlar için, ufukta güzel günler görülüyor. Şanslı dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. BAŞAK: İsteklerinizde ısrarcı ve inatla davranırsanız doğal olarak engellerle karşılaşabilirsiniz. Bugün daha yumuşak ve politik davranarak olayları istediğiniz yönde geliştirebilirsiniz. TERAZİ: Yalnızlık duygusu tarzınız değil ama bugün, kendinizle baş başa kalmaya ihtiyacınız var. Değişen olan yapınızla çevrenizi şaşırtıyorsunuz. Geleceğinizi güvenle bakıyorsunuz.