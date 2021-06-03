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Günlük burç yorumları - 3 Haziran Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 3 Haziran Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 3 Haziran 2021 Perşembe 08:39 Güncelleme Tarihi: 3 Haziran 2021 Perşembe 08:43
Günlük burç yorumları - 3 Haziran Perşembe

KOÇ: İŞİNİZLE ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak. Merkür iletişim evinizde geri gitmeye devam ediyor. Birçok fikre kapılıp sonra vazgeçebilirsiniz.

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Günlük burç yorumları - 3 Haziran Perşembe

BOĞA: DEĞİŞİM içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi artırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor.

Günlük burç yorumları - 3 Haziran Perşembe

İKİZLER: UZUN süredir beklediğiniz bir takım fırsatların kendiliğinden oluştuğunu görmek sizi mutlu edecektir. Yanlış anlaşılmalar sonucu kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 3 Haziran Perşembe

YENGEÇ: AİLE içi sorunlar tetikte. Sabırlı yapınızı daha çok ortaya koymalısınız. Bazı sorunları içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Sizin için olaylar hep problemle noktalanıyor.

Günlük burç yorumları - 3 Haziran Perşembe

ASLAN: YOLLARLA ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Bugün duygularınızı saklama gereği duyacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün.

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