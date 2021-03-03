Günlük burç yorumları - 3 Mart Çarşamba

BOĞA: BAĞIMSIZLIK dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bazı konularda taviz vermekten korkmamalı ve olayların detayları çok önemli.
İKİZLER: SOSYAL ilişkilerinize değer veriyorsunuz. Ortamlarda kişiselliğinizi ön plana çıkarmakla, değerlerinizin herkes tarafından onaylanmasını istiyorsunuz. Evinizle ilgili değişimler söz konusu.
YENGEÇ: DUYGUSAL Duygusal anlamda kendiniz iyi hissetmek istiyorsanız, özgürlüğünüzün zedelenmemesi gerekiyor. Bugün, çalışmaya meyillisiniz. Size gelen her türlü işi sonuçlandırmayı görev biliyorsunuz.
ASLAN: MADDİ konularda istediğiniz gelişimin, arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişim göstermesi, motivasyon açısından olumlu oluyor. Sınırlı hareket ettiğiniz zaman, kısıtlanmış hissediyorsunuz.