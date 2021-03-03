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Günlük burç yorumları - 3 Mart Çarşamba

Burcunuz size bugün neler söylüyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? İşte 3 Mart Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 3 Mart 2021 Çarşamba 09:09 Güncelleme Tarihi: 3 Mart 2021 Çarşamba 09:13
Günlük burç yorumları - 3 Mart Çarşamba

KOÇ: KİŞİSEL duygularınız ön plana çıkıyor. Partnerinizle aranızda bazı derin farklılıklar var. Siz olayların çok ötesinde düşünürken davranışlarınız arasında denge kurmayı biliyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 3 Mart Çarşamba

BOĞA: BAĞIMSIZLIK dürtülerinizi önleyemiyorsunuz. Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bazı konularda taviz vermekten korkmamalı ve olayların detayları çok önemli.

Günlük burç yorumları - 3 Mart Çarşamba

İKİZLER: SOSYAL ilişkilerinize değer veriyorsunuz. Ortamlarda kişiselliğinizi ön plana çıkarmakla, değerlerinizin herkes tarafından onaylanmasını istiyorsunuz. Evinizle ilgili değişimler söz konusu.

Günlük burç yorumları - 3 Mart Çarşamba

YENGEÇ: DUYGUSAL Duygusal anlamda kendiniz iyi hissetmek istiyorsanız, özgürlüğünüzün zedelenmemesi gerekiyor. Bugün, çalışmaya meyillisiniz. Size gelen her türlü işi sonuçlandırmayı görev biliyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 3 Mart Çarşamba

ASLAN: MADDİ konularda istediğiniz gelişimin, arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişim göstermesi, motivasyon açısından olumlu oluyor. Sınırlı hareket ettiğiniz zaman, kısıtlanmış hissediyorsunuz.

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