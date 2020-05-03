Günlük burç yorumları - 3 Mayıs Pazar

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 3 Mayıs Pazar günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2020 Pazar 09:11
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KOÇ: Siz her zaman doğal olmaktan yanasınız. Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz.
BOĞA: İnandığınız her şeyi sonuna kadar hırsla götürüyorsunuz. Her zamankinden daha fazla çalışmak zorunda kalacaksınız. İyi niyetli davranışlarınız çevreniz tarafından ilgiyle izleniyor.
İKİZLER: Yaşadığınız olayları belli bir dengede tutmaya çalışıyor olmanız, sizi yorabilir fakat elde edeceğiniz başarı buna değecektir. Size sunulacak olan konulara kayıtsız kalmak istemeyebilirsiniz.
YENGEÇ: Maddi konularda yaratıcılığınızı kullanarak şartları akıllıca değerlendireceksiniz. Duygusal davranmamalı ve yaklaşımlarınız mantıksal olmalıdır. Arkadaşlarınızdan alacağınız teklifleri düşünmelisiniz.
ASLAN: Bugün özellikle her şeyi mantık süzgecinden geçirdiğiniz için, hata yapma olasılığınız son derece zayıf. Duygusal sezgilerinizin yoğun olmasına karşın, acele verilmiş kararlarınız sizi yanıltabilir.