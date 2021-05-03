Günlük burç yorumları - 3 Mayıs Pazartesi

Yeni haftada burcunuzu neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 3 Mayıs Pazartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 08:50Güncelleme Tarihi: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 08:54
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KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmaları sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Uzun süredir planladığınız atılımları gerçekleştirecek güçtesiniz.
BOĞA: Duygularınızdaki artışlar yüzünden sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Karmaşa içinde olsanız da emin hareket edeceksiniz.
İKİZLER: Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. İstediğiniz kişilere ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.
YENGEÇ: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. İşleriniz hızla gelişecektir. Fakat ani masrafları unutmamalısınız.
ASLAN: Gelen iş teklifleri karşısında, kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün özellikle planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalıyı deneyin.