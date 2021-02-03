Günlük burç yorumları - 3 Şubat Çarşamba

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Hangi burç nelere dikkat etmeli? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 3 Şubat Çarşamba hava durumu...
Giriş Tarihi: 3 Şubat 2021 Çarşamba 09:01Güncelleme Tarihi: 3 Şubat 2021 Çarşamba 09:05
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
KOÇ: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duyabilirsiniz.
BOĞA: Sizi bu yönde destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Finansla ilgili, yavaşlayan şartlar konusunda temkinli ve ölçülü gidiyorsunuz. Takıntılarınız üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.
İKİZLER: Çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmelisiniz. Yapacağınız seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerinizle iniltili ilerleyebilir. Her şeye rağmen, yeni bir ilişkinin temelini atabilirsiniz.
YENGEÇ: Bu dönem, yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Gücünüzü ve hırslı yönlerinizi regüle etme ihtiyacı duyacaksınız
ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışmaları geçici aşkları da gündeme getirebilir.