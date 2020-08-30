Günlük burç yorumları- 30 Ağustos Pazar

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 30 Ağustos Pazar günlük burç yorumları... KOÇ: Mesleki konularda aşırı duyarlı davranmak yerine, sizden saklanan olayların arkasındaki giz perdesini kaldırabilirsiniz. Kıvrak zekanızdan hiçbir şeyin kaçmayacağını biliyorsunuz. BOĞA: Çevresel faktörlerden kaynaklanan oluşumlar sizin için önemli. Karşılıklı fikir çatışmaları yaşayacağınız bir gün. Finans konularını kendi lehinize çevirecek gerekli donanıma sahipsiniz. İKİZLER: Mars , çevresel ilişkilerinizde sabit değerlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Enerjinizi etrafınıza yansıtabilecek ve karşılığını alacaksınız. Yaşam kalitenizi daha da yükseltmek istiyorsunuz. YENGEÇ: İçine kapanık bir tablo çizerek, sevdikleriniz için merak konusu olacaksınız. Sürekli yoğun bir tempo içindesiniz ve birçok işi zincirleme başarmak gibi bir zorunluluğunuz yok. ASLAN: Yaşamınızla ilgili yeni bir başlangıç arifesinde olmanıza rağmen, duygusal konulardan uzak kalm aya çalışıyorsunuz. Organizasyonlar açılışların gündem kazanmasıyla yaşantınız renk kazanacak. BAŞAK: Tartışmalardan uzak kalmama sebebiniz, aklınızı doğru kullanarak başkalarına örnek olmak istemeniz. Alçak gönüllü olmayı yeğlerken, gizli üstünlük duygusu ile karşınızdakileri şaşırtıyorsunuz. TERAZİ: Sizi sıkan olaylarda kendinizi bir türlü soyutlayamadığınız için aşırı uçlarda dolaşıyorsunuz. Bugün size anlatılan hiçbir şeye inanmak istemediğiniz için, dengelerinizi kullanırken zorlanacaksınız.