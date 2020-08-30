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Günlük burç yorumları- 30 Ağustos Pazar

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 30 Ağustos Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2020 Pazar 09:59 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2020 Pazar 10:04
Günlük burç yorumları- 30 Ağustos Pazar

KOÇ: Mesleki konularda aşırı duyarlı davranmak yerine, sizden saklanan olayların arkasındaki giz perdesini kaldırabilirsiniz. Kıvrak zekanızdan hiçbir şeyin kaçmayacağını biliyorsunuz.

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Günlük burç yorumları- 30 Ağustos Pazar

BOĞA: Çevresel faktörlerden kaynaklanan oluşumlar sizin için önemli. Karşılıklı fikir çatışmaları yaşayacağınız bir gün. Finans konularını kendi lehinize çevirecek gerekli donanıma sahipsiniz.

Günlük burç yorumları- 30 Ağustos Pazar

İKİZLER: Mars , çevresel ilişkilerinizde sabit değerlerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Enerjinizi etrafınıza yansıtabilecek ve karşılığını alacaksınız. Yaşam kalitenizi daha da yükseltmek istiyorsunuz.

Günlük burç yorumları- 30 Ağustos Pazar

YENGEÇ: İçine kapanık bir tablo çizerek, sevdikleriniz için merak konusu olacaksınız. Sürekli yoğun bir tempo içindesiniz ve birçok işi zincirleme başarmak gibi bir zorunluluğunuz yok.

Günlük burç yorumları- 30 Ağustos Pazar

ASLAN: Yaşamınızla ilgili yeni bir başlangıç arifesinde olmanıza rağmen, duygusal konulardan uzak kalm aya çalışıyorsunuz. Organizasyonlar açılışların gündem kazanmasıyla yaşantınız renk kazanacak.

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