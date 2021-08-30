Günlük burç yorumları - 30 Ağustos Pazartesi

Burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 30 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları...