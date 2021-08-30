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Günlük burç yorumları - 30 Ağustos Pazartesi

Burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 30 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 08:22 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 08:33
Günlük burç yorumları - 30 Ağustos Pazartesi

KOÇ: İLIŞKILERINIZE zaman tanıyın ve fevri hareket etmeyin. Bulunduğunuz koşulları çevrenizdeki kişilerin tepkisiyle birlikte harmanlayacaksınız. Önce değer vermek isteyecek, sonra vazgeçeceksiniz.

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Günlük burç yorumları - 30 Ağustos Pazartesi

BOĞA: BUGÜN, bulunduğunuz grupları, etkileyici konuşmalarınızla ikna edeceksiniz.
Bekarsanız; işte size büyük bir fırsat.
Tesadüfen tanışacağınız bir kişi ile yeni duygularınızın keyfini çıkarın.

Günlük burç yorumları - 30 Ağustos Pazartesi

İKİZLER: KENDINIZ kadar çevrenizi düşünmeniz tabii ki çok güzel. Fakat zaman zaman aşırıya kaçabilir, sevdiklerinizin de harcamalarını denetleyebilirsiniz. Kendinizden emin tavırlarınız hayranlık yaratıyor.

Günlük burç yorumları - 30 Ağustos Pazartesi

YENGEÇ: KIŞISEL olaylarınızı ailenizle bütünleşerek yaşamak isteyeceksiniz. Onların fikirleri sizin için oldukça önem taşıyor.
Romantik olmaktan vazgeçmeyip ilişkilerinizde de kullanmak isteyeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 30 Ağustos Pazartesi

ASLAN: JÜPITER karşıt zıt burcunuzda geri gitmeye devam ediyor. Planlarınız gündem kazanacak. Hayal kırıklıklarına karşı tedbirli olmalısınız. Performans gerektiren konularda dikkatli davranmalısınız.

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