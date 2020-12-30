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Günlük burç yorumları - 30 Aralık Çarşamba

2020'nin son günlerinde burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 30 Aralık Çarşamba günlük burç yorumları....

Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 09:08 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 09:12
Günlük burç yorumları - 30 Aralık Çarşamba

KOÇ: Kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan hoşlanıyorsunuz. Bugün ilişkinizde bencil davranabilirsiniz. Yüreğiniz onların problemlerine ortak olmayı arzuluyor. Radikal kararlar almak istiyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 30 Aralık Çarşamba

BOĞA: Bugün güvenliğiniz her şeyden çok daha önemli. Yardımsever yapınıza diyecek laf yok fakat kişisel kazançlarınız söz konusu olduğu zaman, sabit bir düşünce tarzıyla hareket ediyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 30 Aralık Çarşamba

İKİZLER: Hareketli yapınıza uygun olan olayları üzerinize çekiyorsunuz. Bugün, toplantıda fikrinizi söylerken fazla abartmadan konuşmalısınız. İkna kabiliyetinizin yüksek oluşu sizi oldukça yüceltiyor.

Günlük burç yorumları - 30 Aralık Çarşamba

YENGEÇ: Düşüncelerinizde karamsar olmanız için hiçbir nedeniniz yok. Değişik fikirler içinde bocalıyorsunuz. Aklınıza koyduğunuz her şeyi yaşama geçirmek için gerekli tüm alt yapıya sahipsiniz.

Günlük burç yorumları - 30 Aralık Çarşamba

ASLAN: Düşüncelerinizden taviz vermeyeceğiniz bir gün. Bugün, organizasyon çalışmalarıyla başarınızı güçlendirmek istiyorsunuz. Arkadaşlarınız arasında fikirlerinizle ön plana çıkacaksınız.

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