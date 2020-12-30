Günlük burç yorumları - 30 Aralık Çarşamba

BOĞA: Bugün güvenliğiniz her şeyden çok daha önemli. Yardımsever yapınıza diyecek laf yok fakat kişisel kazançlarınız söz konusu olduğu zaman, sabit bir düşünce tarzıyla hareket ediyorsunuz.
İKİZLER: Hareketli yapınıza uygun olan olayları üzerinize çekiyorsunuz. Bugün, toplantıda fikrinizi söylerken fazla abartmadan konuşmalısınız. İkna kabiliyetinizin yüksek oluşu sizi oldukça yüceltiyor.
YENGEÇ: Düşüncelerinizde karamsar olmanız için hiçbir nedeniniz yok. Değişik fikirler içinde bocalıyorsunuz. Aklınıza koyduğunuz her şeyi yaşama geçirmek için gerekli tüm alt yapıya sahipsiniz.
ASLAN: Düşüncelerinizden taviz vermeyeceğiniz bir gün. Bugün, organizasyon çalışmalarıyla başarınızı güçlendirmek istiyorsunuz. Arkadaşlarınız arasında fikirlerinizle ön plana çıkacaksınız.