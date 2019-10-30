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Günlük burç yorumları - 30 Ekim Çarşamba

Günlük burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 30 Ekim Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2019 Çarşamba 09:22 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2019 Çarşamba 09:26
Günlük burç yorumları - 30 Ekim Çarşamba

KOÇ: Bugün, Ay'dan olumlu etkiler alıyorsunuz. Sosyal ve kişisel yaşamınızda istediğiniz enerjiyi yakalarken, partnerinizle birlikte ortak çalışmalara katılacaksınız. Organizasyonlar için her türlü girişimciliğinizi kullanacaksınız. Motivasyon gücünüzü oldukça yüksek.

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Günlük burç yorumları - 30 Ekim Çarşamba

BOĞA: Ailenizin bazı masraflarına katkıda bulunmak isteyebilirsiniz. Kendi gücünüzü sevdiklerinizle paylaşmak niyetindesiniz. Sevdiklerinizle ortak kararlar alacaksınız. Özellikle baba menşeli olayların gündem kazanması sonucunda; bazı sorumluluklarınız artacak.

Günlük burç yorumları - 30 Ekim Çarşamba

İKİZLER: Yakın dostlarınızdan alacağınız haberler, sizin için sevindirici olacaktır. Partnerinizle macera hissi yaşamak istiyor, birlikte yeni ve ortak kararlar alıyorsunuz. Fikir ayrılıklarına düşmek istemiyorsanız, seçeceğiniz konuların aynı paralellikte olmasına dikkat etmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 30 Ekim Çarşamba

YENGEÇ: Maddi konularda istediğiniz başarı grafiğine kavuşmak için, her türlü donanıma sahipsiniz. Gücünüzü yükseltmek için bazı değerlerin önemli olduğunu kabul ediyor ve mütevazı olmak istemiyorsunuz. Hedefleriniz çok yüksek. Sahip olma duygunuzu, had safhalarda yaşayabilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 30 Ekim Çarşamba

ASLAN: Güçlü enerjinizi hem kendiniz, hem de çevreniz hissediyor. Yapacağınız her şeyi, önceden tasarlamalısınız. Spontone işlerden hoşlanmanıza rağmen, sosyal enerjinizi bazen yanlış kullanabiliyorsunuz. Çılgınlıktan uzak kalmanızda fayda var. Dikkatli olmalısınız.

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