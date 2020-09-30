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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 30 Eylül Çarşamba

Günlük burç yorumları - 30 Eylül Çarşamba

Burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 30 Eylül Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 10:32
Günlük burç yorumları - 30 Eylül Çarşamba
Günlük burç yorumları - 30 Eylül Çarşamba

KOÇ: Mücadelenizi doğru bir şekilde yapıyor ve taviz vermek istemiyorsunuz. Yönetilmekten nefret ettiğiniz için, işinizi kusursuz yapmaya gayret ediyor ve başarılı oluyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 30 Eylül Çarşamba
Günlük burç yorumları - 30 Eylül Çarşamba

BOĞA: Yeni başlangıçlar ilginizi çekiyor fakat bir türlü cesur olamıyorsunuz. Artık ufkunuzu genişletmelisiniz. Temkinli davrandığınız zaman, kendinizi güven altında hissediyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 30 Eylül Çarşamba
Günlük burç yorumları - 30 Eylül Çarşamba

İKİZLER: Gelecekle ilgili güçlü hayalleriniz var. İsteklerinizin içinden doğru olanları seçmeli ve onları bir an önce yaşama geçirmek için çaba göstermelisiniz. Ani kararlar almayın.

Günlük burç yorumları - 30 Eylül Çarşamba
Günlük burç yorumları - 30 Eylül Çarşamba

YENGEÇ: Aklınızı kullanmak için, elinize fırsat geçiyor. Yaptığınız çalışmaların kazanca dönüşmesi an meselesi. Duygularınızı yeteneklerinizle birleştirmeyi amaçlıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 30 Eylül Çarşamba
Günlük burç yorumları - 30 Eylül Çarşamba

ASLAN: Kaldıramayacağınız sorumlulukları yüklenmeniz yanlış. Bu hafta her türlü olayın altındaki problem, gelip sizi bulabilir. Birçok zincirleme işi aynı anda yapmak isteyeceksiniz.

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