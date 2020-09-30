Günlük burç yorumları - 30 Eylül Çarşamba
Burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 30 Eylül Çarşamba günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 10:32
Günlük burç yorumları - 30 Eylül Çarşamba
KOÇ: Mücadelenizi doğru bir şekilde yapıyor ve taviz vermek istemiyorsunuz. Yönetilmekten nefret ettiğiniz için, işinizi kusursuz yapmaya gayret ediyor ve başarılı oluyorsunuz.
Günlük burç yorumları - 30 Eylül Çarşamba
BOĞA: Yeni başlangıçlar ilginizi çekiyor fakat bir türlü cesur olamıyorsunuz. Artık ufkunuzu genişletmelisiniz. Temkinli davrandığınız zaman, kendinizi güven altında hissediyorsunuz.
Günlük burç yorumları - 30 Eylül Çarşamba
İKİZLER: Gelecekle ilgili güçlü hayalleriniz var. İsteklerinizin içinden doğru olanları seçmeli ve onları bir an önce yaşama geçirmek için çaba göstermelisiniz. Ani kararlar almayın.
Günlük burç yorumları - 30 Eylül Çarşamba
YENGEÇ: Aklınızı kullanmak için, elinize fırsat geçiyor. Yaptığınız çalışmaların kazanca dönüşmesi an meselesi. Duygularınızı yeteneklerinizle birleştirmeyi amaçlıyorsunuz.
Günlük burç yorumları - 30 Eylül Çarşamba
ASLAN: Kaldıramayacağınız sorumlulukları yüklenmeniz yanlış. Bu hafta her türlü olayın altındaki problem, gelip sizi bulabilir. Birçok zincirleme işi aynı anda yapmak isteyeceksiniz.