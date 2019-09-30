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Günlük burç yorumları - 30 Eylül Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 30 Eylül Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 09:21 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 09:24
Günlük burç yorumları - 30 Eylül Pazartesi

KOÇ: Büyük rakamlar peşindesiniz fakat beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız. Bugün, engellere takılabilirsiniz.

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Günlük burç yorumları - 30 Eylül Pazartesi

BOĞA: Ay, karşıt burcunuzda ilerliyor ve duygusal konulara eğiliminiz artıyor. Partnerinizle ilgili iletişim konusunda bazı problemler yaşayabilirsiniz. Ondan beklediğiniz bir takım özel davranış biçimleri var. Alınganlık göstermeniz için hiçbir neden yok.

Günlük burç yorumları - 30 Eylül Pazartesi

İKİZLER: Topplumsal enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız. Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor ve kendinizi yönlendirme konusunda başarılı davranıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 30 Eylül Pazartesi

YENGEÇ: Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla birçok konuda derin düşünceler içinde olacaksınız. Aşkın gücüne inanıyor ve duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde büyütüyorsunuz. Hissettiğiniz gibi yaşamak istemeniz en doğal hakkınız.

Günlük burç yorumları - 30 Eylül Pazartesi

ASLAN: Ay, Akrep burcunda ilerlemekte ve derin düşünceler içinde hareket etmenize neden olmaktadır. Aşk yaşantınızda eğlenceli ve ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız.

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