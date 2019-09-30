Günlük burç yorumları - 30 Eylül Pazartesi

BOĞA: Ay, karşıt burcunuzda ilerliyor ve duygusal konulara eğiliminiz artıyor. Partnerinizle ilgili iletişim konusunda bazı problemler yaşayabilirsiniz. Ondan beklediğiniz bir takım özel davranış biçimleri var. Alınganlık göstermeniz için hiçbir neden yok.