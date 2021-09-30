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Günlük burç yorumları - 30 Eylül Perşembe

Burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 30 Eylül Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 08:41 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 08:50
Günlük burç yorumları - 30 Eylül Perşembe

KOÇ: SABİT düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yeteneklerinizin farkında oluşunuz, hiçbir şeyi beğenmemenize yol açıyor. Gelişen olayların size yüklediği sorumluluklar konusunda kendinizi üzmeyin.

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Günlük burç yorumları - 30 Eylül Perşembe

BOĞA: BİLİNÇALTINIZDA gelişen olaylara esneklik getireceksiniz. Ruhsal gelişiminiz için, duygusal konulara gereksiniminiz var. Sosyal aktivitelerde çelişkili bir tavır içindesiniz.

Günlük burç yorumları - 30 Eylül Perşembe

İKİZLER: BAZILARINIZ için kısa süreli aşklar söz konusu olabilir. Bu flörtleri gözünüzde büyütmemelisiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmediğiniz kafanızda karmaşa rüzgarları esecek.

Günlük burç yorumları - 30 Eylül Perşembe

YENGEÇ: DUYGUSAL saplantılarınız yüzünden kafanız karışabilir. Kişisel ilişkilerinizde yapmanız gereken kendinizi geriye çekmek olmalı. Birçoğunuz yeni tanışacağı kişilerle duygusal bağlar kuracak.

Günlük burç yorumları - 30 Eylül Perşembe

ASLAN: Cazibe sınırlarınızın oldukça yüksek olması sosyal gelişimleri de beraberinde getirecek. Akıcı konuşmalarınızla karşınızdakilere savunma olanağı vermeden etki altına alıyorsunuz.

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