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Günlük burç yorumları - 30 Kasım Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Fiilz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 30 Kasım Pazartesi günlük burç yorumları....

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 08:34 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 08:34
Günlük burç yorumları - 30 Kasım Pazartesi

KOÇ: Amaçlarınızı gerçekleştirmek için iş birliğine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlarınızın göstereceği dostluk karşısında, daha cesur davranacaksınız. Güçlü hissetmek için motivasyona ihtiyacınız var.

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Günlük burç yorumları - 30 Kasım Pazartesi

BOĞA: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz.

Günlük burç yorumları - 30 Kasım Pazartesi

İKİZLER: Düşüncelerinizden taviz vermek istemediğiniz için, bugün inatçı fakat aktif bir gününüzdesiniz. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerini düzeltmek zorundasınız.

Günlük burç yorumları - 30 Kasım Pazartesi

YENGEÇ: Sezgilerinizin oldukça yüksek olduğu bir gün. Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Her zaman, geleneksel davrandığınız için, farklı bir tarzda hareket etmek istemiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 30 Kasım Pazartesi

ASLAN: Karşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız. İstekleriniz karşısında çevrenizin fikirlerine saygı göstermelisiniz.

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