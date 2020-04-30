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Günlük burç yorumları - 30 Nisan Perşembe

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 30 Nisan Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 30 Nisan 2020 Perşembe 09:11 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2020 Perşembe 09:16
Günlük burç yorumları - 30 Nisan Perşembe

KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız Uzun süredir planladığınız atılımları gerçekleştirecek güçtesiniz.

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Günlük burç yorumları - 30 Nisan Perşembe

BOĞA: Duygularınızdaki artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde emin hareket edeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 30 Nisan Perşembe

İKİZLER: Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.

Günlük burç yorumları - 30 Nisan Perşembe

YENGEÇ: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. İşleriniz hızla gelişecektir. Ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız.

Günlük burç yorumları - 30 Nisan Perşembe

ASLAN: Gelen iş tekliflerine karşı, kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün özellikle planlarınızı sistemli uygulamalıyı deneyin.

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