Günlük burç yorumları- 31 Ağustos Pazartesi

Bugün Ay Kova burcunda. Her şeyi içimizde yaşadığımız, herkesten uzak durmak istediğimiz bir güne uyandık. Bugün sakin bir ruh hali içinde olacağınız. İşlerimize karışılması bizi rahatsız edebilir. Özgürlüğünüzü kısıtlamak isteyenlere dur diyeceğiniz bir gün. Günün sonunda, 'Ben ne kadar özgürüm?' sorularıyla kafanız bir hayli meşgul olacak. 2 Eylül'de Balık burcunda bir Dolunay gerçekleşecek. Hassasiyetimizin fazla olduğu günlerden geçiyoruz. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 31 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları...