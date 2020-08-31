  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Günlük burç yorumları- 31 Ağustos Pazartesi

Günlük burç yorumları- 31 Ağustos Pazartesi

Bugün Ay Kova burcunda. Her şeyi içimizde yaşadığımız, herkesten uzak durmak istediğimiz bir güne uyandık. Bugün sakin bir ruh hali içinde olacağınız. İşlerimize karışılması bizi rahatsız edebilir. Özgürlüğünüzü kısıtlamak isteyenlere dur diyeceğiniz bir gün. Günün sonunda, 'Ben ne kadar özgürüm?' sorularıyla kafanız bir hayli meşgul olacak. 2 Eylül'de Balık burcunda bir Dolunay gerçekleşecek. Hassasiyetimizin fazla olduğu günlerden geçiyoruz. Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 31 Ağustos Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:33 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:45
Günlük burç yorumları- 31 Ağustos Pazartesi

KOÇ: Duygularınızda geçici bir karamsarlık söz konusu. Yollarla ilgili beklentilerinizin size kazandıracağı sürprize hazırlıklı olmalısınız. Bugün, kararlarınızda istemediğiniz değişimler olabilir.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları- 31 Ağustos Pazartesi

BOĞA: İşinizle ilgili sorumluluklarınız konusunda aşırı titiz davranıyorsunuz. Hata yapmaktan çekiniyor ve düşüncelerinizi toparlarken sorun istemiyorsunuz. Hırslı yapınız ve sezgisel bağlarınız güçlenebilir.

Günlük burç yorumları- 31 Ağustos Pazartesi

İKİZLER: Ortaklıklar konusunda fazla cesur davranmamalı ve işinizi belli bir ölçüde götürmelisiniz. Yeni başlangıçlar için gerekli enerjiye sahip olsanız da, araştırmacı yönünüz bazı girişimlerinizi yavaşlatacaktır.

Günlük burç yorumları- 31 Ağustos Pazartesi

YENGEÇ: Duygular ve istekler arasında değişim söz konusu. İnatçılığınızı kullanmak için uygun bir gün değil. Size uygun aktivitelerin bulunduğu ortamlarda; doğal yapınızı korursanız, çekiciliğiniz etkili olacak.

Günlük burç yorumları- 31 Ağustos Pazartesi

ASLAN: Duygularınızda sabit davrandığınız zaman olaylara çekimser yaklaşıyorsunuz. Yollarla ilgili kazançlar gündeme gelebilir. Kuşkucu yönlerinizi törpülemeli ve çevrenize dikkatlice şans vermelisiniz.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir'de su kesintisi 31 Ağustos Pazartesi!
İzmir'de su kesintisi 31 Ağustos Pazartesi!
  • SON DAKİKA