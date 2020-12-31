Günlük burç yorumları - 31 Aralık Perşembe

BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için önemli. Bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve yakınlarınızın olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.
İKİZLER: Çevrenizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında siz de gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızdaki ilişkiler önemli.
YENGEÇ: Bugün çok hassassınız ve alıngansınız. İlişkinizde birçok zorluğa maruz kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, dostlarınız daha sonra hak verecektir.
ASLAN: Size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyor. Bulunduğunuz şartlara uyum göstermelisiniz.