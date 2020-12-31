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Günlük burç yorumları - 31 Aralık Perşembe

2020'nin son gününde burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 31 Aralık Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 08:36 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 08:41
Günlük burç yorumları - 31 Aralık Perşembe

KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecek ve birçok fırsatı yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü ispat etmek isteyeceksiniz.

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Günlük burç yorumları - 31 Aralık Perşembe

BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için önemli. Bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve yakınlarınızın olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.

Günlük burç yorumları - 31 Aralık Perşembe

İKİZLER: Çevrenizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında siz de gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızdaki ilişkiler önemli.

Günlük burç yorumları - 31 Aralık Perşembe

YENGEÇ: Bugün çok hassassınız ve alıngansınız. İlişkinizde birçok zorluğa maruz kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, dostlarınız daha sonra hak verecektir.

Günlük burç yorumları - 31 Aralık Perşembe

ASLAN: Size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyor. Bulunduğunuz şartlara uyum göstermelisiniz.

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