Günlük burç yorumları - 31 Ekim Perşembe

İKİZLER:

Düşüncelerinizi hiçbir şekilde değiştirmek istemediğiniz için, sizi ikna etmeleri zor oluyor. Duygusal olmaktan çok, mantıksal davrandığınız için, hatalarınızdan asgari bir şekilde zarara uğruyorsunuz. Atılımcı yönlerinizin ortaya çıktığı dönemlerden birini yaşıyorsunuz. Girişimci ruhunuzu ortaya koyarken, desteksiz kaldığınızı düşünmemelisiniz.