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Günlük burç yorumları - 31 Ekim Perşembe

Merkür Retrosu yaklaşırken burcunuzu neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 31 Ekim Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2019 Perşembe 09:29 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2019 Perşembe 09:31
Günlük burç yorumları - 31 Ekim Perşembe

KOÇ:

Duygularınızı baskı altında tutarak isteklerinize belli bir disiplin sağlamayı amaçlıyorsunuz. Bugün, sezgilerinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Kendinizle ilgili bir takım planlarınız var. Karamsarlığa kapılmazsanız, motive olduğunuz işlerinizde istediğiniz başarı size gelecektir. Sabırlı davranmaya çalışmalı ve abartılardan kaçınmalısınız.

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Günlük burç yorumları - 31 Ekim Perşembe

BOĞA:

Aşk ve çevre ilişkilerinizi birbirine karıştırmak istemiyorsunuz. Bugün, bulanacağınız ortamlarda, emin olmadığınız konularda konuşmak istemiyorsunuz. Gizemli davranışlarınız küçük ayrıntıları bile önemli hale getirebilir. Maddi konularda istediğiniz güvenceyi çevrenizin size sağlamasını istemeniz konusunda haklısınız.

Günlük burç yorumları - 31 Ekim Perşembe

İKİZLER:

Düşüncelerinizi hiçbir şekilde değiştirmek istemediğiniz için, sizi ikna etmeleri zor oluyor. Duygusal olmaktan çok, mantıksal davrandığınız için, hatalarınızdan asgari bir şekilde zarara uğruyorsunuz. Atılımcı yönlerinizin ortaya çıktığı dönemlerden birini yaşıyorsunuz. Girişimci ruhunuzu ortaya koyarken, desteksiz kaldığınızı düşünmemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 31 Ekim Perşembe

YENGEÇ:

Öfkeli davranışların size zarara verdiğini bildiğiniz halde, duygularınızı frenleyemediğiniz dönemler olabiliyor. Bugün, alıngan ve kuşkucu yönleriniz ön plana çıkabilir. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını bildiğiniz halde, tavırlarınızda mantık eksikliği var. Çevrenizdeki kişilerin duygularından etkilenmemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 31 Ekim Perşembe

ASLAN:

Bugün, içinizde kopan fırtınaları paylaşma konusunda cimrilik yapabilir, sizi anlamadıklarından şikayet edebilirsiniz. İçsel huzursuzluğunuzu yenmek zorundasınız. Sevdiklerinizden beklediğiniz haberleri alacak ve kısa yol seyahatleri yapacaksınız. Uzun süredir arzuladığınız tatil, gündem kazanabilir.

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