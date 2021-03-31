Günlük burç yorumları - 31 Mart Çarşamba

BOĞA: Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Enerjinizi kişisel isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz.
İKİZLER: Kendinize özgün davranışlarınızı sergilerken kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. İyi niyetinizin farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fi kirsel birlikteliğin önemli olduğunu biliyorsunuz.
YENGEÇ. Yanınızdaki kişilerin fi kir değiştirmeleri yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Paylaşım duygunuz önemli.
ASLAN: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecektir. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları enerjinizi olumlu etkileyecek.