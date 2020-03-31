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Günlük burç yorumları - 31 Mart Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 31 Mart Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 31 Mart 2020 Salı 09:10 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2020 Salı 09:10
Günlük burç yorumları - 31 Mart Salı

KOÇ:
Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızı, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Özellikle bugün, çevrenizin kalabalık olmasına canınız sıkılabilir. Bugün, Ay'ın bulunduğu konum, organizasyon çalışmalarınıza daha çok ağırlık vermenizi öneriyor

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Günlük burç yorumları - 31 Mart Salı

BOĞA:
Bugün, entelektüel konularda kendinizi son derece aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içinde olacaksınız. Çevrenizde özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 31 Mart Salı

İKİZLER:
Sınırsız özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Bugün bir çok kombinasyon çalışmalarınızla ilgili yapılanma içinde olabilirsiniz. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Ön yargısız yaklaşım tarzınız, karşınızdaki kişileri olumlu etkiliyor.

Günlük burç yorumları - 31 Mart Salı

YENGEÇ:
Gizli arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında yoğun duygular yaşamanız, aklınızın karışmasına neden olabilir. Baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinize kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Kişisel çabalarınız, çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor.

Günlük burç yorumları - 31 Mart Salı

ASLAN:
Bugün yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaptığınız görüşmeler, girişimcilik konusunda başarılı olacağınızı gösteriyor. Yaşam kalitenizi artıracak, yeni projeler peşindesiniz.

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