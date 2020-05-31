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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 31 Mayıs Pazar

Günlük burç yorumları - 31 Mayıs Pazar

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 31 Mayıs Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2020 Pazar 09:17 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2020 Pazar 09:22
Günlük burç yorumları - 31 Mayıs Pazar

KOÇ: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. İş yaşamınızda yeni kararlar alma zamanı. Sizi etkileyecek kişileri sınayacağınız bir gün.

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Günlük burç yorumları - 31 Mayıs Pazar

BOĞA: Kişisel yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin. Olayları abartmadan önce, içsel sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Sistemli yapınızı bozmamalısınız.

Günlük burç yorumları - 31 Mayıs Pazar

İKİZLER: Hakkında konuştuğunuz üçüncü kişi ile ilgili olarak duygusal temelde yaşadığınız sert dönemeçler sizi rahatsız ediyor. Karar verme mekanizmanızda sizi zorlayan çevre etkileşimlerden uzak kalın.

Günlük burç yorumları - 31 Mayıs Pazar

YENGEÇ: Hayatınızın zıtlıkların bir bütünü olduğunu unutmayın. Kayıplarınızla ilgili olarak girdiğiniz streslerin etkisini azaltabilirsiniz. Duygusal değişimleriniz yüzünden çevrenizdeki kişileri fark etmeyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 31 Mayıs Pazar

ASLAN: Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve onların yanında mutlu hissedebilirsiniz. Kalbini kırdığınız kişilerin gönlünü almalı ve kendinizi affettirmelisiniz. Bilinçaltınızın etkisi altına giriyorsunuz.

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