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Günlük burç yorumları - 31 Ocak Pazar

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Hangi burç neye dikkat etmeli? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 31 Ocak Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 08:39 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 08:43
Günlük burç yorumları - 31 Ocak Pazar

KOÇ: Bugün inandırma kabiliyetiniz artıyor. Karşıt fikirde olanlara sabır ve güç göstermeniz çok önemli. Sizi aşan durumlarda bile olaylara çabuk hakim olabiliyor olmanız çevrenizde fark yaratıyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 31 Ocak Pazar

BOĞA: İmkansız gibi görünen düşüncelerin çok da önemli olmadığını görmek, sizi farklı bir sorgulamaya itecek. Aile bağlarının ve bireylerin çok daha önemli olduğunu hissedeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 31 Ocak Pazar

İKİZLER: Yaşam enerjinizin yüksek olması motivasyonunuzu artırıyor. Babanız veya aile büyüklerinizin tavsiyelerine karşı çıkarken, kendi düşüncelerinizi uygulama konusunda ısrarcı olacaksınız.

Günlük burç yorumları - 31 Ocak Pazar

YENGEÇ: Kincilik yönleriniz ortaya çıkabilir. Geçmişte yapılan yanlış bir davranış biçimi içinizdeki öfkeyi tetikleyebilir. İntikam duyguları içinde karşınızdaki kişiye politik ve iğneleyici bir ders vermek isteyebilirsiniz

Günlük burç yorumları - 31 Ocak Pazar

ASLAN: Mal varlığınız artıracak köklü ve radikal isteklerinizi yerine getireceksiniz. İsteklerinizi başarma konusunda oldukça kararlısınız. Partnerinize zaman ayırmalı, onun sizden beklentilerine karşı ilgili olmalısınız.

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