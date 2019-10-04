Günlük burç yorumları - 4 Ekim Cuma

ASLAN:

Ay, kombinasyon burcunuz Yay'da ilerlediği için , çevrenizde gelişen olaylara daha titiz ve ayrıntıcı bir şekilde bakıyorsunuz. Bugün, içsel disiplininiz mükemmel bir şekilde seyrediyor. Sadece kendinizin değil, çevrenizin sorunlarına da çözüm getiriyorsunuz. Fazla kuralcı davranabilir, dostlarınızı katı kurallarınızla sıkabilirsiniz.