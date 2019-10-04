Günlük burç yorumları - 4 Ekim Cuma

Günlük burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 4 Ekim Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
Giriş Tarihi: 4 Ekim 2019 Cuma 09:52Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2019 Cuma 09:56
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KOÇ:
Nedensiz korkularınızı yenmeli ve kişiliğinizi daha çok ortaya koymalısınız. Gücü sevdiğiniz için, liderlik özelliklerinizi pekiştirecek yeni atılımlar peşindesiniz. Bugün sosyal aktiviteleriniz sırasında belki de 'Hayatımın insanı' diyebileceğiniz biriyle tanışacaksınız.
Ay'ın bulunduğu konum; maddi konularla ilgili, kendinizi denetim altında tutmanızı öneriyor. Hırslı tarafınız ön plana çıkıyor. Açılımlarınız konusunda, dikkatli davranmalısınız. Bulunduğunuz konumu korumak zorundasınız. Politik davranmakla çevrenizde iyi bir izlenim sergileyeceksiniz. Bugün, dengeleriniz çok önemli.
İKİZLER:
Bugün, ailenizle ilgili olaylar gündeme gelebilir. Onların bazı davranışlarından etkilenebilirsiniz. Konular üzerinde yoğunlaşma zorluğu yaşayacaksınız. Karasızlığınız yüzünden zaman kaybetme riski taşıyorsunuz. Karşı cinsle aranızda fikir ayrılıkları yaşayacaksınız. Olayları abartmayın.
YENGEÇ:
Olayları çok fazla yargılayarak yorum getiriyorsunuz. Bugün Ay'ın bulunduğu konum, duygusal saplantılarınızı daha belirgin hale getiriyor. Hafızanızı kullanmanız gereken konularla ilgili bazı oluşumlar gündeme gelebilir. Kardeşler ve kan bağı olduğunuz kişilerin güvenliği söz konusu olacaktır.
ASLAN:
Ay, kombinasyon burcunuz Yay'da ilerlediği için , çevrenizde gelişen olaylara daha titiz ve ayrıntıcı bir şekilde bakıyorsunuz. Bugün, içsel disiplininiz mükemmel bir şekilde seyrediyor. Sadece kendinizin değil, çevrenizin sorunlarına da çözüm getiriyorsunuz. Fazla kuralcı davranabilir, dostlarınızı katı kurallarınızla sıkabilirsiniz.