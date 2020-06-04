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Günlük burç yorumları - 4 Haziran Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 4 Haziran Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 4 Haziran 2020 Perşembe 09:14 Güncelleme Tarihi: 4 Haziran 2020 Perşembe 09:20
Günlük burç yorumları - 4 Haziran Perşembe

KOÇ: Tanışacağınız kişilerin çevresi sizin için önemli. Statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgilerinizi onlarla birleştireceksiniz. Kendi değerlerinizin farkındasınız.

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Günlük burç yorumları - 4 Haziran Perşembe

BOĞA: Entelektüel ve sosyal yapıda olan kişilerden etkileneceksiniz. Felsefi konuşmalar sizin için önemli. Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız mevcut.

Günlük burç yorumları - 4 Haziran Perşembe

İKİZLER: Sanatsal ortamlarda aniden doğan aşklar önemli. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız çok daha ön planda olacaktır. Bu dönem seçimlerinizi doğru yapmalısınız.

Günlük burç yorumları - 4 Haziran Perşembe

YENGEÇ: Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecektir. Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Akşam saatlerinde sert çıkışlardan uzak kalmalısınız.

Günlük burç yorumları - 4 Haziran Perşembe

ASLAN: Karşı cinse kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorunda kalacaksınız.
Küçük yazışmalar ve seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz.

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