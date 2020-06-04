Günlük burç yorumları - 4 Haziran Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 4 Haziran Perşembe günlük burç yorumları... KOÇ: Tanışacağınız kişilerin çevresi sizin için önemli. Statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgilerinizi onlarla birleştireceksiniz. Kendi değerlerinizin farkındasınız. BOĞA: Entelektüel ve sosyal yapıda olan kişilerden etkileneceksiniz. Felsefi konuşmalar sizin için önemli. Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız mevcut. İKİZLER: Sanatsal ortamlarda aniden doğan aşklar önemli. Ev ve ailenizi sevmenize rağmen çalışma yaşamınız çok daha ön planda olacaktır. Bu dönem seçimlerinizi doğru yapmalısınız. YENGEÇ: Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecektir. Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Akşam saatlerinde sert çıkışlardan uzak kalmalısınız. ASLAN: Karşı cinse kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorunda kalacaksınız. BAŞAK: Bazılarınız yakın bağ kurdukları kişilerle ortak çalışıp karlı çıkabilir. Gücünüzü çevresel faktörlerden alacak işler içinde olacaksınız. Önemli kararlar arifesindesiniz. TERAZİ: Kişilerin olaylar karşısında gösterdikleri tavırlar ve değer kavramları sizin için önemli. Bu nedenle iş çevrenizde kararsız ortalıkta dolaşan arkadaşlarınızı eleştiriyorsunuz.