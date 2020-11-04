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Günlük burç yorumları - 4 Kasım Çarşamba

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 4 Kasım Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 4 Kasım 2020 Çarşamba 08:36 Güncelleme Tarihi: 4 Kasım 2020 Çarşamba 08:41
Günlük burç yorumları - 4 Kasım Çarşamba

KOÇ: İçtenliğinizin size kazandıracağı prestiji inkar edemezsiniz. Duygusal yönlerinizi saklayarak kendinizi daha mantık çerçevesi içinde değerlendirmek isteyebilirsiniz.

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Günlük burç yorumları - 4 Kasım Çarşamba

BOĞA: Bugün duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. İletişim konusundaki başarınızı biraz da, karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmenize borçlusunuz.

Günlük burç yorumları - 4 Kasım Çarşamba

İKİZLER: Bugün Merkür'ün iletişim konusunda size vereceği sıkıntıları görmezlikten gelmemelisiniz. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız.

Günlük burç yorumları - 4 Kasım Çarşamba

YENGEÇ: Yaşam enerjiniz güçlü ve bu özelliğinizi ikili ilişkilerinize yansıtacaksınız. Partnerinizle fikir birliği içinde olacaksınız. Onun fikirlerinden yola çıkarak yeni bir vizyon geliştireceksiniz.

Günlük burç yorumları - 4 Kasım Çarşamba

ASLAN: Bugün, gizli düşünceler içindesiniz. İçinizde duygusal bir boşluk hissedebilirsiniz. Mars ters hareket ederken, eski sorunlarınızı kafanızdan atarak bazı düşüncelerinizi arıtmanın zamanı geldi.

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