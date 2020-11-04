Günlük burç yorumları - 4 Kasım Çarşamba

BOĞA: Bugün duygusal bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. İletişim konusundaki başarınızı biraz da, karşınızdaki kişinin ruhsal durumunu düşünerek hareket etmenize borçlusunuz.
İKİZLER: Bugün Merkür'ün iletişim konusunda size vereceği sıkıntıları görmezlikten gelmemelisiniz. Aklınıza gelmeyen aksilikler yüzünden gün içinde gecikmeler yaşayacaksınız.
YENGEÇ: Yaşam enerjiniz güçlü ve bu özelliğinizi ikili ilişkilerinize yansıtacaksınız. Partnerinizle fikir birliği içinde olacaksınız. Onun fikirlerinden yola çıkarak yeni bir vizyon geliştireceksiniz.
ASLAN: Bugün, gizli düşünceler içindesiniz. İçinizde duygusal bir boşluk hissedebilirsiniz. Mars ters hareket ederken, eski sorunlarınızı kafanızdan atarak bazı düşüncelerinizi arıtmanın zamanı geldi.