Günlük burç yorumları - 4 Mart Perşembe

BOĞA: ÖFKELİ davranışlar sergileyebilirsiniz. Bilinçaltınız oldukça yoğun. Birlikte çalıştığınız kişilerle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Yoğun bir tempo sizi bekliyor. Detaycı yönleriniz ortaya çıkıyor.
İKİZLER: SIKINTILARINIZI yenmek için çaba sarf edeceksiniz. Enerjinizi doğru kullanmalısınız. İncelikler söz konusu. Güven duygusunun önemli olduğu alanlarda çalışmak isteyebilirsiniz.
YENGEÇ: KAZANÇLARINIZLA ilgili yeni durumlar söz konusu olacak. Gerekli atılımlarınızı yapmak için, her türlü donanıma sahipsiniz. Karamsarlıklarınızdan kurtuluyorsunuz. Yolculuklar gündemde.
ASLAN: İNATÇI ve yapıcı davranışlar içindesiniz. Hedefleriniz doğrultusunda yaşayacaksınız. Kendinize güveniyorsunuz. Beklediğiniz kazançları organizasyon çalışmalarından sağlayacaksınız.