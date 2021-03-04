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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 4 Mart Perşembe

Günlük burç yorumları - 4 Mart Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 4 Mart Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 4 Mart 2021 Perşembe 09:16 Güncelleme Tarihi: 4 Mart 2021 Perşembe 09:21
Günlük burç yorumları - 4 Mart Perşembe

KOÇ: HIRSLI ve performansı yüksek bir gün sizi bekliyor. Çevrenizle iş birliği içinde çalışırken, gücünüzü karşı tarafa hissettirebileceksiniz.Özgürlükçü ruhunuz her ortamda kendini gösteriyor.

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Günlük burç yorumları - 4 Mart Perşembe

BOĞA: ÖFKELİ davranışlar sergileyebilirsiniz. Bilinçaltınız oldukça yoğun. Birlikte çalıştığınız kişilerle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Yoğun bir tempo sizi bekliyor. Detaycı yönleriniz ortaya çıkıyor.

Günlük burç yorumları - 4 Mart Perşembe

İKİZLER: SIKINTILARINIZI yenmek için çaba sarf edeceksiniz. Enerjinizi doğru kullanmalısınız. İncelikler söz konusu.
Güven duygusunun önemli olduğu alanlarda çalışmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 4 Mart Perşembe

YENGEÇ: KAZANÇLARINIZLA ilgili yeni durumlar söz konusu olacak. Gerekli atılımlarınızı yapmak için, her türlü donanıma sahipsiniz. Karamsarlıklarınızdan kurtuluyorsunuz. Yolculuklar gündemde.

Günlük burç yorumları - 4 Mart Perşembe

ASLAN: İNATÇI ve yapıcı davranışlar içindesiniz. Hedefleriniz doğrultusunda yaşayacaksınız. Kendinize güveniyorsunuz.
Beklediğiniz kazançları organizasyon çalışmalarından sağlayacaksınız.

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